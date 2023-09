Onder meer Ajax, Barcelona en Liverpool azen op achttienjarig Belgisch toptalent

Vrijdag, 15 september 2023 om 10:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:09

Arthur Vermeeren heeft over interesse niet te klagen. Volgens Mundo Deportivo staat de achttienjarige middenvelder van Royal Antwerp in de belangstelling van onder meer Ajax, Barcelona, Liverpool, Brighton & Hove Albion en RB Leipzig. Vermeeren beschikt bij Antwerp nog over een contract tot medio 2026.

Barcelona volgt Vermeeren naar verluidt al sinds januari. Los Azulgrana stuurden destijds een scout naar de competitiewedstrijd van Antwerp tegen AA Gent om het jonge talent aan het werk te zien. Ook AS Monaco, West Ham United en Borussia Dortmund zouden op dat moment op de tribune voor Vermeeren hebben gezeten.

Barça kan de Belgisch jeugdinternational komende dinsdag opnieuw van dichtbij scouten. De Catalanen openen hun Champions League-campagne dan met een groepswedstrijd tegen het Antwerp van trainer Mark van Bommel. Mundo Deportivo schrijft dat het voor technisch directeur Marc Overmars een nagenoeg onmogelijke opgave wordt om Vermeeren na dit seizoen nog te behouden, aangezien hij ook intensief gevolgd wordt door Ajax, Liverpool, Brighton & Hove Albion en RB Leipzig.

De achttienjarige Vermeeren staat al jarenlang te boek als toptalent in België. Vorig seizoen had hij een groot aandeel in de landstitel en de winst van de Belgische beker. In totaal kwam de defensieve middenvelder tot 26 duels, waarin hij twee goals en evenzoveel assists liet noteren. Vermeeren moet naar verluidt tussen de vijftien en twintig miljoen euro kosten.

Overmars over Vermeeren

Marc Overmars liet zich in mei nog lovend uit over Vermeeren. De jongeling van Royal Antwerp veroverde rond de jaarwisseling een basisplaats onder Van Bommel en presteerde vervolgens uitstekend. “Als ik hem zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Andrés Iniesta staan”, zei Overmars in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Ik zat naast Iniesta in de kleedkamer. Arthur is net zo intelligent. Hij pikt dingen op en doet er iets mee. Ik maak me geen zorgen als Arthur de bal krijgt. Negen van de tien keer doet hij er iets goeds mee. Je zoekt altijd naar veiligheid en vertrouwen in een ploeg. Arthur heeft dat talent", aldus Overmars.