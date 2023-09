Onana krijgt veeg uit de pan van voormalig teamgenoot: ‘Beviel me totaal niet’

Zaterdag, 16 september 2023 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme

André Onana heeft zich in dienst van Internazionale niet bij iedereen geliefd gemaakt. Voormalig ploeggenoot en concurrent Samir Handanovic heeft toegegeven dat hij geen fan was van de Kameroener in zijn eerste maanden bij de Italiaanse topclub. De Sloveense goalie, die zijn handschoenen voorgoed heeft opgeborgen, deelde de sneer uit in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Zowel Onana als Handanovic trok deze zomer de deur van Stadio Giuseppe Meazza achter zich dicht. Waar de voormalig Ajacied koos voor een transfer naar Manchester United, zette Handanovic een punt achter zijn actieve loopbaan. In dienst van Inter waren de twee sluitposten elkaars concurrenten en dat ging er niet altijd harmonieus aan toe, zo blijkt nu.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft Handanovic zijn oud-collega een trap na. "Ik was geen fan van zijn gedrag in die eerste twee maanden, toen hij niet speelde", aldus Handanovic. "Ik was blij dat hij zei dat hij een moeilijke start had gehad bij de club. Toen hij vertrok, heeft hij pas de waarheid verteld. Ik moet toegeven dat ik altijd consistent naar hem ben geweest en bereid was om hem te helpen."

De 39-jarige Sloveen verloor de concurrentiestrijd van Onana en belandde in zijn laatste jaar op de bank. "Maar niemand die heeft gezegd dat ik vorig seizoen blessures heb gehad. Een polsblessure, een gebroken vinger en een verrekking van de kuit. Maar ik zat altijd bij het team op de bank, zelfs als ik niet fit genoeg was om te spelen. Ik zou de ploeg nooit tegenwerken, vanwege mijn gevoel voor de club en de fans."

Handanovic hoopt in een nieuwe rol voor de club behouden te blijven. "Ik heb er vrede mee en ben blij met deze beslissing", aldus de man die 455 keer uitkwam voor Inter. "Nu zet ik mijn gezin op de eerste plaats. Mijn tweede leven begint. Ik kan alleen zeggen dat de club en ik de intentie hebben om te blijven samenwerken in een nieuwe rol en dat de omstandigheden daarvoor aanwezig zijn. We gaan het zien."