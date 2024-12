Omroep Max covert 'Damage' van Noa Lang op ludieke, geheel eigen wijze

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, wiens nummer Damage door Omroep Max wordt gecoverd.

Damage van Noa Lang en Ronnie Flex heeft in 2024 lang in de hitlijsten gestaan. Enkele weken voor het einde van het jaar komt Omroep Max, dat de beelden op TikTok deelt, met een cover van het nummer van de aanvaller van PSV. Hoewel de teksten gelijk zijn, heeft het lied een totaal andere insteek gekregen.