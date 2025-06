'Ajax wil per se vast bedrag voor middenvelder en ziet transfer mislukken'

Kristian Hlynsson ruilt Ajax niet in voor Fortuna Düsseldorf, zo meldt de IJslandse journalist Orri Rafn Sigurdarson maandag op X. De onderhandelingen tussen beide clubs over een transfer van de middenvelder zijn stukgelopen, zo klinkt het.

''De onderhandelingen tussen Fortuna Düsseldorf en Ajax zijn mislukt. Ajax heeft een vast bedrag in gedachten en weigert Kristian te verhuren. Hij zal voor de juiste prijs verkocht worden, zo luidt de boodschap'', schrijft Sigudarson op zijn X-kanaal.

Technisch directeur Alex Kroes hoopt Hlynsson deze zomer van de hand te kunnen doen. De middenvelder (21) staat nog een jaar onder contract in Amsterdam en Ajax kan nu nog wat aan hem verdienen. Op Transfermarkt wordt de waarde van Hlynsson ingeschat op 4 miljoen euro.

FC Twente en AZ zouden de situatie rondom Hlynsson met interesse volgen. Beide clubs hebben echter nog geen eerste bod neergelegd in de Johan Cruijff ArenA.

De in het Deense Odense geboren Hlynsson kwam in 2020 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Na enkele jaren bij Jong Ajax volgde in augustus 2023 zijn debuut in de hoofdmacht, in de uitwedstrijd tegen Excelsior (2-2).

Na het chaotisch verlopen seizoen 2023/24, met dramatische resultaten en het ontslag van Maurice Steijn, kreeg Hlynsson bij Ajax te maken met Francesco Farioli. Onder de Italiaanse coach kwam de IJslander steeds minder vaak aan spelen toe.

Hlynsson vertrok halverwege het seizoen op huurbasis naar Sparta Rotterdam, waar hij opnieuw te maken kreeg met Steijn als trainer. De huurling sloot zijn periode op Het Kasteel af met twee goals en drie assists in veertien duels.