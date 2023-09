Olympique Lyon strikt wereldkampioen als verrassende nieuwe trainer

Vrijdag, 15 september 2023

Alles wijst erop dat Fabio Grosso de nieuwe hoofdtrainer wordt van Olympique Lyon, zo meldt L'Équipe. De Italiaan heeft in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord bereikt met de club en moet dit weekend definitief worden aangesteld. Zondag zal hij aandachtig toeschouwer zijn bij het competitieduel met Le Havre.

Zelden was er de laatste jaren zo'n diepe crisis als nu bij Lyon. La Reine wist in de eerste vier competitieduels slechts één punt bij elkaar te sprokkelen en staat op doelsaldo onderaan. In de voorbereiding wist de ploeg, op het duel met De Treffers (2-1 winst) na, zelfs geen enkel doelpunt te produceren. Het heeft ertoe geleid dat Laurent Blanc de laan uit is gestuurd.

De Fransman nam vorig najaar het stokje over van de ontslagen Peter Bosz, maar wist het seizoen niet hoger te eindigen dan de zevende eindnotering. Gevolg: Lyon komt voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in Europa. Als gevolg van de financiële problemen zag de club deze zomer ook nog een groot aantal spelers vertrekken, waardoor de selectie flink is uitgedund.

Aan Grosso de taak om de gevallen topclub weer tot leven te wekken. De voormalig vleugelverdediger, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, stond tussen 2007 en 2009 al als speler onder contract bij Lyon. Na zijn actieve loopbaan werkte hij als trainer bij onder meer Hellas Verona, Brescia en Frosinone. Laatstgenoemde club bracht hij vorig seizoen terug naar de Serie A.