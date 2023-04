Oliver Kahn dekt zichzelf in en haalt heel hard uit naar spelers van Bayern

Zondag, 23 april 2023 om 11:45 • Guy Habets • Laatste update: 12:08

Oliver Kahn heeft na afloop van de met 3-1 verloren wedstrijd van Bayern München bij FSV Mainz 05 hard uitgehaald naar de spelersgroep van der Rekordmeister. Volgens de voormalig doelman en huidig clubbestuurder moet er qua mentaliteit veel veranderen om nog een prijs te kunnen winnen dit seizoen. De harde uitspraken van Kahn zijn opvallend, daar hij en de overige clubbestuurders voor verbazing zorgden door Julian Nagelsmann te ontslaan en Thomas Tuchel aan te stellen.

Onder Tuchel vloog Bayern uit de DFB-Pokal en was de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City het eindstation in Europa. De nederlaag in Mainz betekende daarnaast dat de formatie uit Beieren de koppositie in de Bundesliga kwijtraakte aan Borussia Dortmund. De trainerswissel lijkt dus niet bijzonder goed uit te zijn gepakt, maar toch wijst Kahn na afloop van de sof in Mainz naar de spelersgroep. "Uiteindelijk staan er hier elf spelers op het veld die simpelweg van hun luie reet af moeten komen om onze doelen te bereiken", zo zegt hij tegen Duitse media.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We speelden een catastrofale tweede helft”, zo zette de voormalig doelman zijn tirade verder. “Waar was het team dat kampioen van Duitsland wilde worden? Het zal zeer moeilijk worden om de titel te grijpen met zo'n optreden. Wat het team nu bracht op het veld, is niet genoeg om de titel te pakken. Elke speler moet zich afvragen wat hij wil bereiken op het veld en welke bijdrage hij levert. Alles wat met voetbal te maken heeft, ontbrak bij ons na rust."

Kahn stelt dat de problemen bij Bayern niet met Tuchel te maken hebben. De club zal hoe dan ook niet breken met de oefenmeester, zo wordt gemeld, en dat betekent dat hij volgend seizoen ook voor de groep zal staan. Samen met Tuchel zal er ook gekeken worden wat er op de transfermarkt moet gebeuren om de selectie weer op topniveau te krijgen. Volgens Fabrizio Romano zal er in elk geval gezocht worden naar een nieuwe spits, daar op dit moment alleen Eric-Maxim Choupo Moting en Mathys Tel op die positie uit de voeten kunnen en Bayern een absolute topper in de punt van de aanval wil hebben.