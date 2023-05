Kahn doet uiterst pijnlijke onthulling in eerste reactie op Bayern-ontslag

Zaterdag, 27 mei 2023 om 18:58 • Rian Rosendaal

Oliver Kahn komt met een opmerkelijke verklaring, kort nadat bekend is geworden dat de algemeen directeur net als technisch directeur Hasan Salihamidzic is ontslagen door Bayern München. De voormalig doelman had deze zaterdag graag aanwezig willen zijn bij het uitduel met 1. FC Köln, maar dat werd hem naar eigen zeggen verboden. Der Rekordmeister pakte de titel alsnog dankzij de 1-2 zege in Keulen en het 2-2 gelijkspel van Borussia Dortmund tegen FSV Mainz 05.

"Ik was van plan om naar Keulen af te reizen om daar uiteraard het kampioenschap te vieren met de selectie, maar dat werd mij verboden", laat Kahn kort na zijn ontslag optekenen in de Duitse media. De weggestuurde bestuurder is desondanks zeer blij met de elfde titel op rij, zo laat hij weten via Twitter. "Ongelooflijk! Een groot compliment en gefeliciteerd jongens! Ik heb het altijd tegen jullie gezegd! Nooit opgeven en altijd blijven doorgaan. Ik ben ontzettend trots op jullie en deze prestatie. Ik zou graag bij jullie willen zijn en feestvieren, maar dat is mij verboden door de clubleiding. Maar ik verheug mij nu al op volgend seizoen, als jullie voor de twaalfde keer op rij kampioen worden!", aldus Kahn.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

Voorzitter Herbert Hainer legt op de website van Bayern uit waarom er afscheid is genomen van Kahn. "Om de samenwerking stop te zetten is niet makkelijk geweest voor de raad van toezicht. Maar door de ontwikkelingen van de laatste tijd vonden wij het nodig om voor nieuw leiderschap te kiezen. Wij bedanken Oliver voor zijn toewijding, ideeën en alles dat we samen hebben gepresteerd. Hij zal altijd een clublegende blijven en we wensen hem het beste voor de toekomst." Jan-Christian Dreesen is de opvolger van de voormalig doelman. Dreesen was tot op dit moment financieel directeur van Bayern.

Kahn was sinds medio 2021 algemeen directeur van Bayern, terwijl Salihamidžic de functie van technisch directeur sinds medio 2020 vervulde. Het was een uiterst onrustig seizoen bij de club, daar in maart trainer Julian Nagelsmann vrij plotseling werd ontslagen. Onder zijn opvolger Thomas Tuchel werd Bayern uitgeschakeld in de Champions League en DFB-Pokal, maar de Bundesliga werd uiteindelijk dus wel gewonnen.