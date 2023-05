Bayern heeft opvolgers voor ontslagen Kahn en Salihamidzic al klaarstaan

Zondag, 28 mei 2023

Bayern München weet al hoe het de vrijgekomen posities van algemeen directeur en technisch directeur wil gaan invullen. Zaterdag werd, vlak na het op dramatische wijze verkregen kampioenschap, bekend dat der Rekordmeister per direct afscheid neemt van Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic en volgens Sky Sports Deutschland en BILD staat er voor laatstgenoemde een opvolger klaar. Christian Dreesen werd zaterdag al aangesteld als nieuwe algemeen directeur.

Voor de technische positie is Max Eberl in beeld. De voormalig speler van Bayern is momenteel werkzaam als sportief directeur voor RB Leipzig en leverde in die hoedanigheid eerder ook al veertien jaar lang goed werk bij Borussia Mönchengladbach. Eberl heeft echter wel nog een contract bij Leipzig dat doorloopt tot medio 2026 en dus moet er onderhandeld worden over een overstap. Er zou al contact zijn geweest tussen beide partijen.

Ondertussen is Dreesen al aangesteld als nieuwe algemeen directeur. De 56-jarige Duitser was al tien jaar vice-voorzitter van het bestuur van Bayern, fungeerde de laatste jaren ook als financieel directeur en schuift nu dus door. "Ik wil de Raad van Commissarissen bedanken voor het vertrouwen dat me gegeven is", reageert Dreesen op de clubsite. "Ik had eigenlijk iets anders willen doen, maar als Bayern je belt, dan laat je al het andere liggen. Het betekent heel erg veel voor me."

Kahn was sinds medio 2021 algemeen directeur van Bayern, terwijl Salihamidžic de functie van technisch directeur sinds medio 2020 vervulde. Het was een uiterst onrustig seizoen bij de club, daar in maart trainer Julian Nagelsmann vrij plotseling werd ontslagen. Onder zijn opvolger Thomas Tuchel werd Bayern uitgeschakeld in de Champions League en DFB-Pokal, maar de Bundesliga werd uiteindelijk dus wel gewonnen.