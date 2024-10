Officieel: FC Barcelona lost keepersprobleem op met komst van Wojciech Szczęsny

FC Barcelona heeft Wojciech Szczęsny definitief gecontracteerd, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 34-jarige doelman beëindigde zijn carrière na zijn vertrek bij Juventus deze zomer, maar komt uit zijn ‘pensioen’ om Barça uit de brand te helpen. De Catalanen hadden een nieuwe keeper nodig nadat Marc-André ter Stegen zwaar geblesseerd raakte en maanden aan de kant staat.

Szczęsny tekent een contract tot medio 2025 bij Barcelona. Deze zomer zette de Pool in eerste instantie redelijk onverwachts een punt achter zijn actieve loopbaan. De sluitpost liet zijn één jaar doorlopende contract in samenspraak met Juventus ontbinden.

De zware blessure van Ter Stegen veranderde de toekomstplannen van Szczęsny. De Duitser raakte ruim twee weken geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens het uitduel met Villarreal (1-5) en staat naar verwachting acht maanden aan de kant.

De Duitse sluitpost kwam verkeerd neer na een hoekschop van Villarreal en greep direct naar zijn knie. Zijn teamgenoten zagen al snel dat het ernstig was en gingen om de doelman heen staan, terwijl zij schreeuwden om hulp.

Ter Stegen kon niet op het veld blijven staan en sloeg onmiddellijk zijn handen voor het gezicht. Schreeuwend van de pijn werd hij per brancard van het veld gedragen. Hij werd vervangen door reservedoelman Iñaki Peña.

De kans is zeer aannemelijk dat Hansi Flick de rest van het seizoen voor Szczęsny kiest als eerste doelman. De Poolse goalie werd door Juventus in de zomer van 2017 voor ruim negentien miljoen euro overgenomen van Arsenal. Szczęsny veroverde al snel een plek onder de lat in het Allianz Stadium en verdween daarna eigenlijk nooit meer uit het elftal.

Met de lange keeper in het doel veroverde de Oude Dame veel prijzen, maar nooit de trofee waar het de club écht om draaide: de Champions League. Wel mocht Szczęsny drie landstitels, drie bekers en twee keer de Super Cup toevoegen aan zijn prijzenkast gedurende zijn bij Juve.