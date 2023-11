Officieel: Edward Sturing voor zesde keer interim-trainer bij Vitesse

Maandag, 20 november 2023 om 14:16 • Lars Capiau • Laatste update: 15:23

Edward Sturing is tot de winterstop de interim-hoofdtrainer van Vitesse, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. Het wordt voor 'Edje-interim' de zevende keer dat hij het elftal onder zijn hoede neemt. Eén keer eerder was hij hoofdtrainer, vijf keer eerder fungeerde hij als interim-trainer.

Sturing volgt de wegens teleurstellende resultaten opgestapte Cocu op. Door de tijdelijke aanstelling van Sturing lijken assistenten Theo Janssen maar vooral Chris van der Weerden kind van de rekening.

"Naast Edward Sturing zullen ook Nicky Hofs en Tim Cornelisse toegevoegd worden aan de technische staf van Vitesse, ter vervanging van Chris van der Weerden en Theo Janssen", schrijft de huidige hekkensluiter van de Eredivisie op de clubsite.

"Voor Van der Weerden is dit een definitief einde aan zijn periode bij Vitesse. Met Theo Janssen gaat de club in gesprek over een vervolgstap, binnen Vitesse."

Sturing, die in het verleden aangaf eigenlijk geen interimklussen meer te willen doen, cijfert zijn eigenbelang dus toch weer weg voor het clubbelang. "In deze roerige tijden wil ik de club vooruit helpen", wordt hij geciteerd op de clubkanalen.

"Het is weliswaar wederom een interim-periode, maar daar hebben Benjamin (Schmedes, technisch directeur, red.) en ik goed over gesproken met elkaar. Het belang van de club staat nu voorop. Het is aan mij om in ieder geval de komende wedstrijden het tij te keren. In de winterstop gaan we opnieuw het gesprek aan."

Voorlopig is Sturing dus de interim-trainer, maar bij een succesvolle samenwerking valt een langer verblijf niet uit te sluiten, benadrukt Schmedes. De eerste wedstrijd wordt meteen een zware voor Sturing. Zijn elftal reist zaterdag af naar Amsterdam voor een uitduel met het kwakkelende Ajax.

"De knop moet om: we moeten meer en meer laten zien dat we willen vechten voor elk punt. Wij denken dat Edward die mentaliteit erin kan krijgen. Dat heeft hij in het verleden namelijk ook bewezen. We zullen de komende periode gebruiken om een keuze voor de langere termijn te maken."