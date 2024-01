â€˜Of hij echt basisspeler bij Ajax wordt, daar heb ik nu mijn twijfels over'

‘Of hij echt basisspeler bij Ajax wordt, daar heb ik nu mijn twijfels over'

Ole Tobiasen leeft mee met Anton Gaaei. De Deense oud-verdediger, tussen 1997 en 2002 actief voor Ajax, is van mening dat zijn jonge landgenoot (21) niet direct voor de leeuwen had moeten worden gegooid door de inmiddels ontslagen Maurice Steijn.

"Het is een beetje sneu voor die jongen, hoe hij is begonnen bij Ajax. Hij had gewoon langzaam gebracht moeten worden", oordeelt Tobiasen in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. "Alleen hij wordt gelijk voor de leeuwen gegooid in een team dat helemaal niet draait."

Tobiasen denkt dat de nog onervaren Gaaei nog de nodige stappen moet zetten op weg naar de top. "Hij heeft er nu geen tijd voor gehad om langzaam aan Ajax te wennen. Aan het niveau, de manier van spelen en de manier van verdedigen."

"Het is gewoon jammer dat hij niet de tijd heeft gehad om dat langzaam te kunnen leren, of om het in een goed team te kunnen leren. Nu komt hij in dit elftal, wat een van de slechtste ooit is die ik in de Ajax-geschiedenis heb gezien."

Tobiasen, die in Nederland diverse clubs trainde, wil Gaaei nog niet afschrijven. "Ik zie wel kwaliteiten bij hem, maar hij had nog één of twee jaar nodig om in Jong Ajax langzaam op niveau te komen."

Gaaei beschikt volgens de oud-verdediger over voldoende loopvermogen en een goede voorzet. "Alleen vind ik hem in het verdedigende wel matig, in het positie kiezen of in de één-tegen-één."

"Hij zal zeker een mooie carrière tegemoet gaan, maar of hij echt basisspeler bij Ajax gaat worden, daar heb ik nu mijn twijfels over. Hij moet nog veel leren. Ik had gehoopt dat hij verder was dan wat hij nu laat zien", aldus de kritische Tobiasen.

