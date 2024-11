Ochtendkranten zien slechts één uitblinker in ‘erbarmelijk’ Nederlands elftal

De Nederlandse media hebben niet genoten van het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina (1-1) dinsdagavond. De ochtendkranten benadrukken dat we in Zenica overduidelijk de reserves van Oranje aan het werk hebben gezien. PSV-aanvaller Noa Lang kan wel rekenen op mooie woorden na zijn goede assist op Ajacied Brian Brobbey.

Volgens journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad hebben de Nederlandse reserves weinig indruk gemaakt. “Dit Nederlands elftal miste met elf invallers duidelijk automatismen, terwijl Bosnië en Herzegovina knokte voor eerherstel in eigen land, een paar dagen na de pijnlijke 7-0 nederlaag tegen Duitsland.”

Toch zag Mossou ook een lichtpuntje. “De beste aanvaller bij Oranje was zonder twijfel Noa Lang, die vanaf de linkerkant haast voortdurend gevaarlijk was. Een vacature werd daarmee niet direct opgevuld: op die positie lijkt Cody Gakpo voorlopig onomstreden.”

Willem Vissers van De Volkskrant schrijft over een ‘erbarmelijk Oranje-B’. “Het Nederlands elftal sloot interlandjaar 2024 af met een niemendalletje in Bosnië, dat typerend bleek voor de wisselvalligheid van Oranje.”

“Een matig eerste deel en een bizar slechte tweede helft leverde de eindstand 1-1 op, in de laatste groepswedstrijd van de Nations League”, aldus Vissers, die naast Lang nog twee meevallers noemt. “Lang was een van de minst slechte spelers, met middenvelder Mats Wieffer en spelmaker Teun Koopmeiners.”

Valentijn Driessen was namens De Telegraaf aanwezig in Bosnië en Herzegovina. De kritische journalist oordeelt dat Oranje simpelweg onvoldoende was dinsdagavond. “Het treffen voor de statistieken zal Koeman weinig nieuwe inzichten hebben gegeven.”

“Niet meer dan dat zijn tweede keus ook echt tweede keus is bij Oranje, want anders sta je de nummer 74 van de FIFA-wereldranglijst geen gelijkspel toe”, aldus Driessen, die wel benoemt dat Lang zich liet gelden met zijn assist op Brobbey. “Maar toch was hij lang niet zo dreigend aanwezig als Gakpo tegen Hongarije.”