Noa Vahle krijgt bijzonder antwoord als ze Gimenez vraagt naar toekomst bij Feyenoord

Santiago Gimenez tekende woensdagavond voor twee doelpunten. Mede hierdoor won Feyenoord verrassend met 3-0 van Bayern München. De Mexicaanse goalgetter sprak direct na de Champions League-ontmoeting in De Kuip over zijn toekomst in Rotterdam-Zuid.

Gimenez werd deze week in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij Feyenoord. AC Milan en Olympique Marseille zouden hem op de voet volgen, al is er door beide clubs nog geen bod neergelegd bij Feyenoord.

''Het waren twee geweldige doelpunten. Maar alleen God komt alle glorie toe'', zegt Gimenez kort na zijn heldenrol tegen Bayern in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport.

Vahle hoorde dat het Feyenoord-Legioen de naam van Gimenez massaal zong en de verslaggever geeft in dat kader aan dat iedereen binnen Feyenoord hoopt dat de topschutter de Rotterdamse club deze maand trouw blijft.

''De enige die mijn toekomst kent is God. Ik leg alles in zijn handen'', wil Gimenez liever niet specifiek ingaan op zijn nabije toekomst bij Feyenoord. ''Ik ben verliefd op Feyenoord en alle supporters.''

''Sinds de eerste dag hier staan ze als één man achter me. En dat wil ik terugbetalen met doelpunten'', aldus Gimenez, die tegen Bayern voor rust tweemaal het net wist te vinden, inclusief een strafschop.

Pierre van Hooijdonk analyseert de woorden van Gimenez. ''Als je in zo'n affiche twee doelpunten maakt, dat telt. Dan doe je weer mee in Europa.''