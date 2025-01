Noa Vahle blundert hard bij interview met Feyenoord-uitblinker Justin Bijlow

Justin Bijlow is ontzettend blij met de Champions League-zege van Feyenoord. De doelman werd na afloop van de 3-0 zege op Bayern München geheel terecht uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

“Ik ben natuurlijk superblij”, reageerde de uitblinker direct na de 3-0 zege voor de camera's van Ziggo Sport. “Het is niet het mooiste voetbal wat we lieten zien, maar dat heeft ook te maken met kwaliteit van de tegenstander."

Feyenoord presteert boven verwachting goed in de Champions League. De Rotterdammers verzamelden onder leiding van Brian Priske - die vermoedelijk ontslagen wordt - al dertien punten in het miljardenbal. Dat is er zelfs eentje meer dan Bayern zelf.

Een elfde plek is - met alleen nog het uitduel met Lille te gaan - de razendknappe tussenstand. Volgens de rekenmodellen heeft Feyenoord zelfs een kans van vijftien procent om de tussenronde over te slaan. Dan moeten de Rotterdammers een plekje bij de eerste acht weten te veroveren.

De zege en zijn MOTM-trofee geeft Bijlow alle recht om met een grote glimlach voor de camera's te verschijnen. Dat doet hij dan ook. "Je wint deze wedstrijd en zeker op je verjaardag is dat natuurlijk heel mooi", glundert hij.

"Er is veel over mij gezegd en geschreven aan het begin van het seizoen", verwijst hij naar zijn rol als bankzitter. "Ik ben gewoon blij dat ik vandaag (woensdag, red.) het team heb kunnen helpen. Het ging lekker en het is aan mij de taak om dat vol te houden.”

Dan begint Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle over het waarschijnlijke ontslag van Priske. "Een vraag aan jou als aanvoerder: hoe kijkt de spelersgroep hiernaar?", vraagt ze.

Bijlow kijkt stomverbaasd op. Hij was immers geen aanvoerder, maar Dávid Hancko, weliswaar bij afwezigheid van Quinten Timber. "Aanvoerder?", reageert de keeper dan ook vragend. "Nee, ik ben geen aanvoerder geweest." Vahle verontschuldigt zich gelijk. "Oh, dat dacht ik", besluit de interviewster.