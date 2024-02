Noa Lang toont in nieuwe docu zijn ongewone eetgewoonte na een wedstrijd

Noa Lang is ervan overtuigd dat hij op een dag een heel belangrijk doelpunt gaat maken voor Oranje, zo heeft de vleugelaanvaller van PSV gezegd in zijn documentaire-serie op Prime Video. De serie Lastpak is sinds vrijdag te zien.

De tienvoudig international van het Nederlands elftal denkt dat hij ooit heel belangrijk zal zijn voor Oranje. “Ik denk daar vaak over na: de WK-finale beslissen voor Nederland.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik ooit een hele belangrijke goal voor Oranje ga maken. Als dat gebeurt, waar praten we dan nog over? Wie gaat dan nog wat zeggen?”, gaat de 24-jarige vleugelaanvaller verder.

“Ik ben ervan overtuigd dat die goal zó belangrijk is voor het Nederlands elftal, dat al die mensen die altijd zeggen: blablablabla... Dat die mensen ook zien van: hé shit. Kijken of ze dan niet voor me zijn”, besluit Lang.

Ook geeft Lang in de serie een inkijkje in zijn dieet. "Na de wedstrijd eet ik meteen chips." Daarna vertelt Lang dat hij na wedstrijden pas heel laat naar bed gaat. "Ik slaap pas om 04:00 uur", zegt hij terwijl hij een slok neemt van zijn blikje roze Fernandes.

De documentaire-serie over de voormalig speler van onder meer Club Brugge en Ajax maakte veel tongen los. Johan Derksen vond er bij Vandaag inside het zijne van. “Ik vind het een bron van ergernis, dat jochie. Hij weet niet hoe gek hij moet lopen, hoe gek zijn kousjes zitten, hoe gek zijn broekje moet zitten, die armen moeten getatoeëerd zijn... het is allemaal gek, gek, gek.”

Volgens de Snor moet Lang eerst zijn voeten laten spreken. “Hij moet het wel laten zien, want nu doet hij alleen maar gek. En dat is het. Misschien kan hij naar het songfestival”, aldus een cynische Derksen, die na het zien van een aantal beelden een beetje bijdraait. “Ik gun het die jongen wel.”

Lang keerde afgelopen zomer bij PSV terug in de Eredivisie. De Eindhovenaren maakten zo’n 12,5 miljoen euro over aan Club Brugge voor zijn diensten. Tot dusver speelde Lang negentien officiële wedstrijden namens de Brabantse koploper, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en een assist.

