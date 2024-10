Noa Lang legt uit wat hij in de camera riep na zijn goal voor PSV tegen PSG

Noa Lang scoorde dinsdag voor PSV tegen Paris Saint-Germain en zocht direct de camera achter het doel op. De doelpuntenmaker van de Eindhovenaren legt kort na afloop uit wat hij precies zei en waar het zinnetje vandaan komt.

''Noano is de baddest. Dat moet je even uitleggen'', werpt verslaggever Hélène Hendriks van Ziggo Sport op bij het begin van het interview. De aanvaller riep deze zin in de camera na zijn doelpunt tegen PSG. Daarnaast maakte Lang dezelfde gebaartjes met de hand als zaterdag tegen AZ.

''Het is gewoon een zin uit mijn nieuwe liedje'', legt Lang uit. ''Het nieuwe nummer heet Damage''. Hendriks gaat verder niet uitgebreid in op het liedje en verlegt de aandacht naar de 0-1 van Lang in de eerste helft van het duel in het Parc des Princes.

''Ja, hij zat er goed in'', analyseert Lang, die vervolgens zijn mening geeft over de prestatie van PSV in Parijs. ''Je weet dat je af en toe onder druk komt en dat het een team van wereldklasse is. Dan moet je soms geluk hebben. Maar ik ben trots op het team.''

PSV had het vooral in de beginfase erg lastig en moest al snel achteruit. ''We moesten de storm overleven en ik moest Hakimi een beetje volgen. Iedereen heeft zijn taak en moet zijn man volgen. En dan gaan ze vanzelf fouten maken, en dat zie je bij mijn goal.''

''Na rust was het gewoon overleven'', herhaalt Lang nogmaals. ''We krijgen met Guus Til nog een honderd procent kans, maar verder was het overleven. Maar dat is geen schande. We hebben ook kansen gehad om meer te scoren. We hadden het zwaar, maar mogen ook trots zijn. We hebben dit echt verdiend.''

Hendriks wijst tot slot op het 'dikke pootje' van Lang. ''Het is inderdaad wat dikker ja. Maar dat hoort erbij'', aldus de buitenspeler, die dus scoorde voor PSV en na rust gewisseld werd door Peter Bosz.