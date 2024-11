Noa Lang jaagt Feyenoorders op de kast met comment onder post van Patrick van Aanholt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die Feyenoorders op de kast jaagt.

Noa Lang heeft dinsdag een sneertje uitgedeeld aan de supporters van Feyenoord. Sparta maakte bekend dat Patrick van Aanholt een contract tot het einde van dit seizoen heeft getekend, met de optie op nog één jaar. Lang was er snel bij om te reageren onder de foto: “Me jongen bij de club van Rotterdam.”