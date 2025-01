Noa Lang gaat nieuwe muziek lanceren, waarin teamgenoot van PSV expliciet wordt genoemd

Noa Lang heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. De 25-jarige aanvaller van PSV deelt via Instagram een samenvatting van zijn winterstop, waaruit blijkt dat hij in december wederom de studio in is gedoken.

De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal was in 2024 niet alleen succesvol op het voetbalveld. Zijn debuutsingle 7K Op Je Feestje is inmiddels al ruim 12 miljoen keer gestreamd, terwijl het nummer Damage met Ronnie Flex zelfs op 15 miljoen streams staat. Dat smaakt naar meer.

Na de 3-0 zege op Feyenoord liet Lang al een gedeelte van zijn nieuwe track genaamd Waka horen. In het nummer zingt de Capellenaar onder meer over de exclusieve creditcard die hij bezit, waarop geen limiet zou staan.

Vermoedelijk gaat Lang het nummer uitbrengen met rapper Emms, die bekend is van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde. De voormalig jeugdspeler van FC Dordrecht blijkt een fan van PSV’er Couhaib Driouech te zijn.

“Shawty die money wordt hier gesplasht, het gaat hier left ben met Noano, dribbel op rechts voel me Driouech, mami is bad, ik zeg go down low”, valt te horen in de korte teaser die Lang deelt via Instagram.

Ook rappers Frenna en Kevin, PSV-middenvelder Malik Tillman en artiestmanager Brahim Fouradi waren aanwezig bij de studiosessie. Emms en Kevin maakten in 2023 een kampioensnummer voor hun favoriete club Feyenoord.

Lang genoot tijdens de winterstop overigens ook nog eens van een vakantie in Dubai. In de oliestaat liet hij zich onder meer fotograferen met voormalig Oranje-internationals Steven Bergwijn en Quincy Promes.