‘No show’ van Messi krijgt nieuw hoofdstuk met gevolgen voor Argentijnse ploeg

China ziet af van twee oefenwedstrijden van Argentinië, zo hebben de organisatoren laten weten. Aanleiding is de rel rond Lionel Messi, die ondanks contractuele verplichtingen onlangs niet in actie kwam in Hongkong.

Messi had vorige week namens zijn club Inter Miami in een vriendschappelijk duel met een All-Star-elftal van Hongkong in actie moeten komen, maar bleef negentig minuten lang op de bank. Het leidde tot veel woede bij de 40.000 fans én de regering.

Het publiek reageerde woest op het bericht dat werd omgeroepen. Op internet gingen al snel beelden rond waarop te zien was dat Messi werd uitgejoeld door de boze fans en dat marketingmateriaal van de Argentijnse aanvaller gesloopt wordt. Woedende fans eisten hun geld terug.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 'no show' van Messi - de Argentijnse sterspeler verscheen wel in trainingspak langs de lijn - krijgt nu een nieuw hoofdstuk, daar China heeft besloten om toch niet als gastheer te fungeren voor de wereldkampioen.

Het plan was dat de Argentijnse ploeg tussen 18 en 24 maart in Hangzhou en Peking zou oefenen tegen Ivoorkust en Nigeria, maar daar ziet de organisatie nu dus vanaf.

"Vanwege welbekende redenen hebben we besloten om de vriendschappelijke wedstrijden niet door te laten gaan", zo valt te lezen in een verklaring. Het is niet bekend of Argentinië op zoek gaat naar een andere locatie of de wedstrijden schrapt.

Extra pijnlijk voor de Chinezen was dat Messi enkele dagen na de hevige protesten wel in actie kwam in Tokio. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Vissel Kobe deed de aanvaller een half uur mee. Inter Miami was op tournee door Azië ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Major League Soccer (MLS).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties