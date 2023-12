‘1908.nl laat naam spits vallen; ook Danjuma kan Feyenoord-staf nog bekoren’

Feyenoord hoopt zich deze winter te versterken met een buitenspeler die ook in de spitspositie uit de voeten kan, zo laat 1908.nl weten in een uitgebreid artikel over de winterse transferplannen van de regerend landskampioen. Daarbij passeren de namen van Jovan Mijatovic (Rode Ster Belgrado) en Arnaut Danjuma (Everton) opnieuw de revue.

Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ayase Ueda (Japan) en Yankuba Minteh (Gambia) vertrekken in januari allen met hun geboorteland naar eindtoernooien, waardoor Arne Slot de komende weken hoopt zijn voorhoede te versterken.

1908.nl weet naar wat voor type Slot op zoek is. “Feyenoord prefereert qua versterking een multifunctionele, onvoorspelbare buitenspeler die creatief is, goed is in een-op-een-situaties, een dribbel in huis heeft, balvast is en goed meeverdedigt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens het Rotterdamse medium hoopt Slot voornamelijk op een rechtsbuiten, die ook als spits kan spelen. Rode Ster-aanvaller Mijatovic, die eerder door Servische media aan Feyenoord werd gelinkt, wordt genoemd als voorbeeld. De achttienjarige jeugdinternational van Servië is de laatste weken echter behoorlijk op schot, waardoor zijn werkgever mogelijk hoger in de boom gaat zitten.

Door de afwezigheid van Ueda zal Igor Paixão de back-up van Santiago Gimenez worden, indien er niets bijkomt. Waar Javairô Dilrosun eerder nog op de nominatie stond om te vertrekken, lijkt zijn status in de selectie van Feyenoord enigszins gewijzigd. 1908.nl acht de kans daardoor groter dat Jahanbakhsh vertrekt, daar de Rotterdammers al hebben besloten de cluboptie in zijn aflopende contract niet te lichten.

Danjuma

Feyenoord informeerde afgelopen zomer al naar Danjuma, maar bleek toen kansloos te zijn. Mogelijk is de situatie veranderd nu de zesvoudig international van Oranje op huurbasis bij Everton nauwelijks aan spelen toekomt. Volgens 1908.nl zitten daar wel nog behoorlijk wat haken en ogen aan.

“Alleen indien Danjuma wil inleveren, Villarreal de huur wil intrekken én ook Everton daarmee akkoord gaat, zou Danjuma een optie worden en zich bij Feyenoord in de kijker voor het EK 2024 kunnen spelen. Maar voor nu is dat niet aan de orde. De naam van Danjuma kan de technische staf van Feyenoord wel nog altijd bekoren.”

Extra verdediger

Feyenoord overweegt naast een aanvaller overigens ook om nog een extra rechtsbenige verdediger aan te trekken. Nino (Fluminense) en Chris Richards (Crystal Palace) lijken momenteel onhaalbaar. De Braziliaan transfereert deze winter hoogstwaarschijnlijk naar Nottingham Forest, terwijl Richards steeds vaker aan spelen toekomt bij Palace. Varkenoord Youth Watcher meldde vrijdag via X dat rechtsback Givairo Read (17) meegaat op trainingskamp. De Amsterdamse jeugdinternational krijgt de kans zich in de kijker te spelen bij Slot.

Moet Feyenoord deze winter een extra aanvaller aantrekken? Ja Nee Stem Moet Feyenoord deze winter een extra aanvaller aantrekken? Ja 78% Nee 22% Totaal aantal stemmen: 323 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties