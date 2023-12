‘Feyenoord wil talentvolle spits oppikken bij Champions League-deelnemer’

Dinsdag, 5 december 2023 om 08:45 • Wessel Antes • Laatste update: 09:15

Feyenoord is gecharmeerd van Jovan Mijatovic, zo melden diverse Servische media. Hoewel de achttienjarige spits bij Rode Ster Belgrado nog tot medio 2026 vastligt, mag hij komende winter voor ‘meerdere miljoenen’ vertrekken. Dat alles heeft te maken met de Europese uitschakeling van Rode Ster in het miljardenbal.

Rode Ster gaat als hekkensluiter eindigen in Groep G van de Champions League, waaruit BSC Young Boys doorstroomt naar de Europa League. Door de uitschakeling loopt de Servische recordkampioen behoorlijk wat miljoenen mis, waardoor onder meer Mijatovic zou mogen vertrekken.

De Servische jeugdinternational wordt in zijn geboorteland gezien als groot talent. Mijatovic wist met zijn club vorig seizoen beslag te leggen op de dubbel, maar is tot zijn eigen ongenoegen niet altijd basisspeler onder trainer Barak Bakhar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Rode Ster moet Mijatovic namelijk concurreren met Jean-Philippe Krasso, Peter Olayinka en Cherif Ndiaye, die allen meer ervaring hebben. Zelf speelde de linksbenige spits 32 wedstrijden in de hoofdmacht van Rode Ster, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 2 assists.

Mozzart Sport meldt maandagavond dat Feyenoord mogelijk de volgende bestemming van Mijatovic is. Transfermarkt taxeert de aanvalsleider momenteel op zo’n 1,8 miljoen euro, maar Rode Ster zou inzetten op minstens 5 miljoen euro. Ook Zenit Sint-Petersburg en Juventus zouden tot de geïnteresseerde clubs behoren.

Of Feyenoord bereid is meerdere miljoenen te investeren in Mijatovic is nog maar de vraag, daar de Rotterdammers afgelopen zomer al 9 miljoen euro neertelden voor reservespits Ayase Ueda. Wel maakte Arne Slot onlangs duidelijk dat de regerend landskampioen in de winter op zoek gaat naar een extra spits. Ueda vertrekt met Japan naar de Azië Cup, waardoor Feyenoord tussen januari en februari alleen Santiago Gimenez overhoudt.

De 1,79 m lange Mijatovic kan op beide flanken uit de voeten. Dit seizoen speelde hij pas 516 minuten voor Rode Ster, verdeeld over 15 officiële wedstrijden. Wel wist hij daaruit een aardig moyenne over te houden. Mijatovic was vijfmaal trefzeker en fungeerde één keer als aangever.