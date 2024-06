‘Nieuwe thuisshirt van PSV lekt uit: winkel in Rotterdam gaat de mist in’

Het nieuwe thuisshirt van PSV lijkt uitgelekt. Een in Rotterdam woonachtige PSV-supporter zag het exemplaar woensdag plots in een sportwinkel liggen in zijn stad en maakte er foto's van. De winkelmedewerker wist niet hoe snel hij het shirt weg moest halen.

Nietsvermoedend liep Ronald Veerbeek woensdag een sportwinkel binnen in Rotterdam, toen zijn oog viel op het shirt van PSV, schetst Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De veertigjarige fan besloot snel foto's te maken van de voor- en achterkant, alvorens het winkelpersoneel ingreep.

Wordt dit het volgende thuisshirt van PSV, voor seizoen 2024-2025? ?????? pic.twitter.com/qzXiKhzUCu — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 5, 2024

"Daarna haalde de verkoper het shirt snel weg, want het was eigenlijk pas bedoeld voor het derde kwartaal van dit jaar", tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Verbeek.

Of PSV komend seizoen ook daadwerkelijk in het shirt gaat spelen moet nog blijken. De club doet geen uitspraken over ontwerpen en de introductie van nieuwe tricots.

Verbeek, die met zijn dochter in de stad was, is blij dat hij wat foto's heeft kunnen maken van het exemplaar. "Het leek wel of de verkoper ervan schrok, zo snel werd het shirt weer weggehaald.”

Verwacht wordt dat PSV het nieuwe thuisshirt rond 1 juli presenteert, als voor de ploeg van Peter Bosz de eerste training op het programma staat. Het nieuwe seizoen begint op 2 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

