Er zijn weer twijfels ontstaan over de leeftijd van Borussia Dortmund-talent Youssoufa Moukoko. Reden zijn de uitspraken die vader Joseph Moukoko heeft gedaan in de Duitse ProSieben documentaire: ‘Tricking, Cheating, Deeiving – The Million Dollar Business with Football Talents'. De Duitse jeugdinternational, die momenteel op huurbasis voor Nice speelt, zou vier jaar ouder zijn.

De twijfels rondom de leeftijd van de spits zijn niet nieuw, aangezien er al langer geruchten gaan dat hij ouder is dan hij beweert. De leeftijdskwestie werd in 2017 ontkracht door het districtskantoor van Hamburg Nord, dat wist te melden dat 20 november 2004 weldegelijk zijn geboortedatum is.

Nu zou de vader van Moukoko in de documentaire hebben verklaard dat hij niet de biologische vader van de spits is. “Bewust van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een valse beëdigde verklaring, verklaar ik onder ede: Youssoufa Moukoko is niet de biologische zoon van mij en mijn vrouw Marie Moukoko. Hij is ook niet geboren op 20 november 2004 in Yaoundé, Kameroen”, zo weet BILD te melden.

“Ik regelde een valse geboorteakte voor hem in Yaoundé. Met die akte ging ik naar de ambassade, waar ik een paspoort voor hem kreeg. Daarna nam ik hem mee naar Duitsland als mijn zoon. In werkelijkheid werd hij geboren op 19 juli 2000, maar we maakten hem vier jaar jonger. Nu staat zijn geboortedatum op 20 november 2004”, aldus de 73-jarige Moukoko.

Uit een arbeidsovereenkomst tussen Borussia Dortmund en Joseph Moukoko, waarover BILD beschikt, blijkt dat de pleegvader in 2018 rechtstreeks in dienst was bij de voetbalclub als videoanalist en scout.

“Mijn vrouw was in dienst van een bureau dat werkt voor BVB-sponsor Evonik, en ik was rechtstreeks in dienst van BVB. We kregen dus elke maand geld. Wij werkten niet. Zo kwamen we aan het geld”, klinkt het in de documentaire.

De Duitse topclub zelf ontkent de geruchten over een valse leeftijd. “In het geval van Youssoufa Moukoko zijn de biologische ouders en geboortedata afgeleid van officiële identificatiedocumenten en geboorteakten afgegeven door Duitse autoriteiten. Deze documenten zijn tot op de dag van vandaag geldig”, laat Dortmund weten aan Sky Sport.