Nieuwe meevaller voor FC Twente in aanloop naar tweeluik met Red Bull Salzburg

Luka Susic verlaat Red Bull Salzburg voor Real Sociedad, zo schrijft Fabrizio Romano. De twee clubs hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 21-jarige centrale middenvelder. Na het vertrek van Strahinja Pavlovic naar AC Milan verliest Salzburg een tweede belangrijke kracht in aanloop naar het het tweeluik met FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.

Susic moest het begin van het vorige seizoen missen wegens een knieblessure en ook later in het seizoen stond hij enkele weken aan de kant wegens knieklachten. Wanneer Sucic wel fit was, was hij een onbetwiste basisspeler in het team van toenmalig trainer Gerhard Struber.

Nieuwbakken trainer Pepijn Lijnders zal geen beroep meer kunnen doen op Susic, die zijn zinnen had gezet op een overstap naar LaLiga en zijn wens nu ziet uitkomen. Met een contract tot medio 2025 moest Salzburg de Kroaat verkopen om nog wat aan hem te verdienen.

Wat Salzburg precies aan Sucic overhoudt, is niet geheel duidelijk. Transfermarkt schat zijn waarde in op vijftien miljoen euro, maar El Diario Vasco weet dat Real Sociedad hem voor een beduidend lager bedrag strikt. Het regionale medium noemt geen bedrag.

Met de komst van Susic sorteert Real Sociedad voor op het naderende vertrek van Mikel Merino naar Arsenal. De Spaans international wil de stap naar Londen graag maken en de vraagprijs van Real Sociedad – volgens Relevo 25 miljoen euro – is zeker geen onoverkomelijk obstakel voor de Premier League-gigant.

Met het vertrek van Susic en eerder ook al Pavlovic verliest Salzburg in korte tijd twee belangrijke krachten aan een absolute topcompetitie. Een meevaller voor FC Twente, al lijken ook de Tukkers binnenkort een gevoelige klap te incasseren met het aanstaande vertrek van aanvoerder Robin Pröpper naar Rangers FC. Dinsdag speelt Twente de heenwedstrijd in Oostenrijk. een week later volgt de return in De Grolsch Veste.

Voor Real Sociedad wordt Susic de derde zomeraanwinst. Eerder haalde de club Sergio Gómez voor negen miljoen euro op bij Manchester City, terwijl Javi López voor 6,5 miljoen euro overkwam van Deportivo Alavés. Daarnaast werd Venezolaans international Jon Aramburu definitief overgeheveld van Real Sociedad B.