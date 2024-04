Nieuwe kandidaat voorzitterschap KNVB meldt zich daags na gewaagde uitspraken

Jorien van den Herik stelt zich beschikbaar als bondsvoorzitter van de KNVB, zo maakt hij duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. De voormalig Feyenoord-voorzitter gaat snel op zoek naar de vereiste tien voorkeursstemmen. Naast Van den Herik hebben ook Frank Paauw, Jeanet van der Laan en Hans Nijland zich verkiesbaar gesteld.

Afgelopen zondag liet de tachtigjarige Van den Herik te gast in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN al weten dat hij een geschikte kandidaat zou zijn voor het bondsvoorzitterschap. Nu wordt duidelijk dat hij inderdaad plannen heeft om zich kandidaat te stellen.

“Het lijkt me niet alleen leuk, ik denk dat ik het ook uitstekend zou kunnen”, vertelt Van den Herik aan de krant. “Ik heb de bestuurlijke ervaring en het netwerk, zowel nationaal als internationaal. Als ik eerder had geweten dat deze post beschikbaar was, had ik al wel eerder mijn vinger opgestoken. Maar blijkbaar moest het eerst in de achterkamertjes worden geregeld.”

Van den Herik moet minimaal tien van de zestig voorkeursstemmen verzamelen bij Nederlandse prof- en amateurclubs om daadwerkelijk kans te maken bij de verkiezing. De deadline voor het binnenhalen van de stemmen is op 28 april. Van der Laan en Nijland maakten al bekend de stemmen binnen te hebben.

“Dat betekent dat er nog bij veertig clubs stemmen te halen zijn”, aldus Van den Herik. “Ik ga de komende dagen en weken bekijken of ik tien clubs kan overtuigen dat ik een geschikte kandidaat ben.”

Het is enigszins opmerkelijk dat Van den Herik naar voren stapt. Zondag had hij bij ESPN enkele opmerkelijke uitspraken richting zijn medekandidaten. Hij stelde onder meer dat Nijland en Van der Laan ‘te weinig bestuurlijke ervaring’ heeft. Bovendien zei Van den Herik dat ‘twee vrouwen aan de top van de KNVB een garantie is voor ruzie en gedoe’, wijzend naar KNVB-directeur Marianne van Leeuwen.

“Ik hoorde hem op de radio in de auto. Hans lijkt me een ontzettend aardige vent, maar hij wil alles zelf gaan doen. Dat lijkt me niet verstandig: als bondsvoorzitter moet je kunnen delegeren, je moet de juiste mensen kunnen aansturen en verbinden. Ik denk dat ik dat zeer goed zou kunnen”, besluit Van den Herik.

