Nieuwe concurrent Gakpo bij Liverpool aanstaande? Slot gaat vol voor veelzijdige aanvaller

Liverpool hoopt zich in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog te versterken met een nieuwe aanvaller. The Reds hebben Juventus benaderd om Federico Chiesa over te nemen, zo meldt Fabrizio Romano.

Chiesa heeft van Juve de ruimte gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe club en mag voor ongeveer 15 miljoen euro vertrekken. Volgens Romano staat de aanvaller open voor een transfer naar de Premier League en lijkt het bereiken van een persoonlijk akkoord geen problemen op te leveren.

De rechtspoot beschikt bij Juve nog over een contract tot het einde van het seizoen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 35 miljoen euro.

Premier League Manchester United MUN 2024-09-01T15:00:00.000Z 17:00 Liverpool LIV

Serie A Juventus JUV 2024-09-01T18:45:00.000Z 20:45 Roma ROM

Mocht Chiesa daadwerkelijk de overstap naar Liverpool maken, dan geldt hij als een concurrent voor alle aanvallers, dus ook Cody Gakpo.

Afgelopen seizoen speelde Chiesa verreweg zijn meeste wedstrijden bij Juve als schaduwspits. Onder Arne Slot kan hij bij Liverpool net als Diogo Jota als valse nummer 9 uit de voeten, echter is linksbuiten voor de 26-jarige aanvaller ook een natuurlijke positie.

Liverpool roerde zich deze zomer nog helemaal niet op de transfermarkt, mogelijk komt daar tijdens de slotweek van de window nog verandering in. The Reds waren eerder wel dicht bij de komst van Martin Zubimendi, echter bedankte de middenvelder van Real Sociedad voor een transfer naar het Liverpool van Slot.