Nieuwe club voor Mohamed Ihattaren? ‘Ik ben altijd bereid om hem te helpen’

Zaterdag, 9 september 2023 om 10:10 • Wessel Antes • Laatste update: 10:11

Adil Ramzi vindt het jammer dat Mohamed Ihattaren op zijn 21ste zonder club zit, zo zegt de trainer van Wydad AC in gesprek met journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Ramzi, die Ihattaren kent van zijn tijd als trainer bij PSV, zou de linkspoot best een kans willen geven in Marokko indien hij fit is. Momenteel zit dat er dus niet in, maar met zijn woorden laat Ramzi ruimte voor een terugkeer van Ihatarren als voetballer. “Ik ben altijd bereid om hem te helpen.”

Ramzi heeft een aantal belangrijke principes opgesteld als trainer. “Ik beschouw mezelf als een prestatietrainer en eis daarom ook veel van spelers. Als je voetbal niet als way of life ziet, wordt het al snel ingewikkeld. En je moet fit zijn, altijd. Zelf ben ik ook nog altijd volop bezig met sporten.” Ihattaren, die zijn contract bij Juventus eind juli ontbonden zag worden, kampt momenteel met overgewicht. Het voormalig toptalent zag een transfer naar Samsunspor deze zomer afketsen omdat hij plotseling met nieuwe persoonlijke voorwaarden kwam.

Door het gebrek aan fitheid kan Ihattaren momenteel niet direct aansluiten bij Wydad, al staat de deur op een kier. “Veel goede coaches hebben het al met hem geprobeerd, maar hij moet zelf de knop omzetten. Ik ben altijd bereid om hem te helpen, maar hij had het zichzelf ook wel wat makkelijker kunnen maken. Het moet wel van beide kanten komen.” Of Ihattaren openstaat voor een avontuur in de Botola Pro is onbekend. De middenvelder annex buitenspeler is van Riffijnse-Marokkaanse origine. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit het stadje Rouadi.

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Ihattaren zijn laatste officiële wedstrijd speelde. De voormalig jeugdinternational van Oranje deed op 6 mei 2022 57 minuten mee tijdens de 1-1 remise van Jong Ajax met De Graafschap. Na een reeks aan incidenten buiten het veld heeft ook Juventus inmiddels een punt gezet achter zijn pijnlijke dienstverband in Turijn. Of Ihattaren momenteel op zoek is naar een nieuw avontuur is onbekend. Afgelopen zomer was de linkspoot dicht bij een nieuw hoofdstuk in de Süper Lig, maar zover kwam het uiteindelijk niet.