Nico Dijkshoorn stoort zich aan analist bij Feyenoord - Ajax: 'Hij heeft het steeds over...'

Mario Been laat in zijn analyse bij Feyenoord - Ajax iets te veel doorschemeren aanhanger van de Rotterdammers te zijn, zo vindt Nico Dijkshoorn. De columnist van onder meer Voetbal International laat daarover in de rust van de wedstrijd zijn licht schijnen op X.

"Mario Been, analist bij ESPN, die het steeds over ‘we’ heeft als het over Feyenoord gaat", schrijft Dijkshoorn. Been speelde als voetballer zes voor Feyenoord en was tussen 2009 en 2011 hoofdcoach in De Kuip.

Been zei overigens in de rust wél dat Ajax 'zeer verdiend' op voorsprong is gekomen. De Amsterdammers scoorden in de eerste helft via Kenneth Taylor en Jorrel Hato, waardoor het bij rust 0-2 stond. "Ajax durft een-op-een te spelen", zei Been. "Ze vinden uitstekende de vrije man op het middenveld met Klaassen en Taylor. Dat doen ze uitstekend. Als ze het niet weten, leggen ze de bal lang op de spits, Weghorst of soms Akpom."

"Ajax durft te voetballen, speelt beter dan Feyenoord, en staat zeer verdiend op voorsprong", aldus Been.

Ook Marciano Vink vindt dat Ajax het goed doet. "We hebben afgelopen weken gezien dat het verdedigend allemaal goed staat, maar nu is het ook voetballend goed bij Ajax."

Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther moet zich het tweede doelpunt aanrekenen, zo vindt Vink. De Duitser liet een vangbare bal bij een hoekschop glippen, waarna Hato binnenschoot. "Hij mag zijn handen gebruiken en moet hem hebben, maar Ueda ging wel als stoorzender met zijn hoofd richting de bal. Dat was vervelend voor Wellenreuther, maar hij moet hem hebben", aldus Vink.