Nick Olij wijst Champions League-deelnemer af: ‘Voor mij geen optie’

Nick Olij vertrekt deze winter niet naar FC Kopenhagen, zo bevestigt de doelman in een interview met ESPN. De Deense topclub had de 28-jarige keeper graag overgenomen van Sparta, maar de Haarlemmer ziet een overstap naar de Superligaen nu niet zitten. Olij wil de concurrentiestrijd met eerste doelman Kamil Grabara niet aangaan.

“Ik heb wel met ze gesproken, maar hun eerste keeper zit er nog dus dat is voor mij geen optie”, aldus Olij. “Ik heb op dit moment een goede leeftijd om te blijven spelen, dus dan is het zonde om op de bank te gaan zitten.” Bij Sparta ligt de voormalig jeugdinternational nog tot medio 2026 vast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kopenhagen is nog altijd actief in de Champions League. In de achtste finales wacht een tweeluik met titelverdediger Manchester City. Ook doet de Deense topclub nog mee om de landstitel. Toch prefereert Olij de positie die hij heeft bij de nummer acht van de Eredivisie.

Naast Kopenhagen hebben diverse clubs zich gemeld voor Olij. “Er zijn een aantal dingen voorbijgekomen. We zijn op dit moment heel goed onze keuzes aan het afwegen. Uiteindelijk gaan we de goede keuze maken. Of dat nu is of in de zomer weet ik nog niet, maar we gaan zien wat er gaat gebeuren.”

Olij heeft voor zichzelf een belangrijk doel opgesteld: hij wil met het Nederlands elftal naar het EK in Duitsland. “Ik heb nu een paar keer bij de voorselectie gezeten en ben er een keer bij geweest.”

Je wil de keuze van de bondscoach gewoon heel moeilijk maken. Ik denk dat als je op een hoger niveau speelt, dat je die keuze dan moeilijker maakt. Als dat niet gebeurt, blijf ik mijn stinkende best doen bij Sparta.”

Olij speelde tot dusver enkel nog in Nederland. De doelman wist niet door te breken bij AZ, dat hem tussendoor nog stalde bij TOP Oss. Bij NAC Breda groeide Olij uit tot een van de beste keepers van de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij de overstap maakte naar Sparta. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt getaxeerd op 4 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties