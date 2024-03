Oranje-afvaller reageert razendsnel op keuze Ronald Koeman: ‘Het is zonde’

Sparta-doelman Nick Olij vindt het jammer dat hij zich maandag niet mag melden in Zeist om zich te bewijzen bij het Nederlands elftal. Dat zegt de 28-jarige keeper vrijdagmiddag voor de camera van ESPN. Hoewel Olij had gehoopt ook bij de definitieve selectie van Oranje te zitten, lijkt het erop dat de nuchtere Haarlemmer wel kan leven met de keuze van bondscoach Ronald Koeman om hem niet op te roepen voor de oefeninterlands met Schotland en Duitsland.

ESPN was vrijdag aanwezig in Rotterdam-West, waardoor Olij direct kon reageren op de selectie van Koeman. “Het is altijd jammer als je niet bij de definitieve selectie zit, maar niet meer dan dat. Het is zonde.”

Olij zat in oktober vorig jaar voor het eerst bij de selectie van Oranje, maar maakte zijn interlanddebuut nog niet. Een maand later koos Koeman voor Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken. Ditmaal stond Olij wederom op de voorlopige lijst van de keuzeheer, die echter de voorkeur geeft aan Verbruggen, Flekken en Bizot.

De goalie kan begrip opbrengen voor het besluit van Koeman. “Ik denk niet dat ik in de positie ben dat ik ervan uit kan gaan dat ik zomaar ergens bij zit. Voor mij is het überhaupt een groot compliment dat ik weer in de voorselectie zat. Ik doe er alles aan om bij de definitieve selectie te zitten, maar uiteindelijk zijn er andere keuzes gemaakt”, aldus Olij.

Ook Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk kwam met een reactie. “Het is zonde voor hem. Ik denk dat hij heeft aangetoond dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Iedereen binnen Sparta en verder dan Sparta had het hem gegund.”

De strijdbare Olij geeft zijn dromen van het EK nog niet op. “Dromen mag altijd, maar ik ga niet hardop roepen dat ik ergens bij hoor. Ik blijf mijn ding doen. Alles valt en staat met prestaties op het veld. Dat is het enige waar ik invloed op heb.”

Olij is ook dit seizoen een van de sterkhouders bij Sparta. De jeugdinternational miste nog geen minuut namens de Kasteelheren. Daardoor staat Olij reeds op het hoge aantal van 2.430 speelminuten in het huidige seizoen, verdeeld over 27 optredens in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. 38 keer moest Olij vissen, 6 keer hield hij het Rotterdamse doel schoon.

