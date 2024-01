Klopt Ajax weer aan? Zomers target maakt vertrekwens publiekelijk kenbaar

Nick Olij hoopt op termijn een stap hogerop te zetten. De doelman van Sparta Rotterdam maakt bijna wekelijks indruk in Rotterdam en vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer in 2024. Mocht Olij in januari niet vertrekken, dan wil de sluitpost uiterlijk in de zomer een stap maken.

In gesprek met het AD blikt de doelman terug op 2023. Sportief gezien was het een jaar waarin de 28-jarige Olij de wind in de rug had. Sparta draaide structureel mee in de subtop van de Eredivisie en de keeper was een van de sterkhouders van het elftal. Uiteindelijk werd hij zelfs beloond met een oproep voor Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Voor mijn doelstellingen moet je ambitieus zijn", vertelt Olij. "Ik ging ervoor, of ze nu te hoog gegrepen waren of niet. Het is goed uitgepakt. Sparta was voor mij het podium om mij, nadat ik daar lange tijd naar hunkerde, te laten zien in de Eredivisie."

Zijn sterke optredens in het seizoen 2022/23 bleven niet onopgemerkt. Sparta-trainer Maurice Steijn vertrok in de zomer van 2023 naar Ajax en wilde Olij graag meenemen naar Amsterdam. Destijds kwam een transfer niet van de grond, vooral omdat Ajax uiteindelijk in zee ging met Diant Ramaj.

Olij hoopt in 2024 dan toch een transfer te maken, niet in de laatste plaats om zijn leeftijd. "28 is niet oud voor een keeper, misschien heb ik nog wel tien of elf jaar te gaan. Maar dit zijn de jaren waarin je het moet laten zien. Ik zit bijna op de top van mijn kunnen, al kan het altijd beter, en heb een basis van de afgelopen anderhalf jaar waarin ik een goed niveau heb laten zien. Nu is het moment gekomen om een vervolgstap te maken", aldus de goalie.

Een vertrek in de huidige winterse transferperiode is niet uitgesloten, maar mocht het daar niet van komen wil Olij aankomende zomer hoe dan ook Spangen achter zich laten. "Ik denk dat het uiteindelijk voor Sparta ook goed is. Zij hebben een fiks bedrag voor me betaald en daar ben ik dankbaar voor, zoals ik ook Maurice Steijn dankbaar ben. Ik denk dat ik die prijs ook terug aan het betalen ben."

Olij speelt sinds de zomer van voor 2022 Sparta, dat hem destijds voor een onbekende transfersom overnam van NAC Breda. Eerder stond de doelman onder contract bij AZ, dat hem tussendoor verhuurde aan TOP Oss. Olij heeft op Het Kasteel nog een contract tot medio 2026.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties