Neymar toont pontificaal buik na roddel over te dik zijn: ‘Stik erin, haters!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Neymar, die al grappend reageert op zijn vermeende overgewicht.

De aanvaller Al-Hilal filmt zichzelf al lopend en laat pontificaal zijn buik zien, terwijl hij met een duidelijke reactie komt. "Overgewicht? Oké. Maar dik? Ik dacht het niet! Stik erin, haters!", aldus de 31-jarige Neymar, die herstellende is van een zware knieblessure en over enkele maanden pas zijn rentree kan maken voor zijn werkgever en Brazilië.

????| Neymar responds to those who claim he is overweight: "Okay, overweight. But fat? I don't think so! Take it, haters! Give it up or run away!"pic.twitter.com/EkV1oEyRJ4