Memphis Depay en Neymar treffen elkaar in de halve finale van het Campeonato Paulista – het staatskampioenschap van São Paolo. Corinthians en Santos mogen gaan uitvechten wie er naar de finale gaat van het toernooi.

Op zaterdag 8 of zondag 9 maart speelt Corinthians in eigen stadion tegen Santástico. In de andere halve finale nemen São Paulo FC en Palmeiras het tegen elkaar op. De exacte speeldatum van het duel is nog niet bekend.

In aanloop naar de halve finale toe speelt Memphis donderdagnacht het uitduel in de Copa Libertadores tegen Barcelona SC in Ecuador. De terugwedstrijd is een week later. Als Corinthians het tweeluik wint, plaatst het zich voor de groepsfase van de Copa Libertadores.

Corinthians bereikte de halve finale zondagavond door in de kwartfinale Mirassol te verslaan (2-0), terwijl het Santos van Neymar Red Bull Bragantino wist uit te schakelen (2-0). Memphis speelde een sleutelrol in zijn wedstrijd met een doelpunt en een assist.

Neymar is op dreef en was betrokken bij zes doelpunten in zijn laatste zeven wedstrijden. Tegen Bragantino scoorde de Braziliaan een heerlijke vrije trap. Memphis scoorde tot dusver twee keer in het staatskampioenschap en heeft drie assists op zijn naam staan.

De twee vrienden treffen elkaar dit kalenderjaar voor de tweede keer. In de groepsfase van het toernooi won Memphis met zijn Corinthians met 2-1 van Neymars Santos. Na afloop wisselden ze hun shirts en schoenen.

Tussen de reguliere seizoenen van de Série A organiseert elke staat een kampioenschap. Het staatskampioenschap heeft slechts regionale waarde, maar de Série A is het belangrijkste. Voor de Nederlander zou het Campeonato Paulista de eerste prijs kunnen zijn in dienst van Corinthians.