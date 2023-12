Feyenoord dreigt Yankuba Minteh aanstaande winter kwijt te raken

Vrijdag, 1 december 2023 om 15:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:53

Yankuba Minteh vertrekt mogelijk aankomende winter al bij Feyenoord. De Gambiaan, die dit seizoen wordt gehuurd van Newcastle United, heeft indruk gemaakt op zijn eigenlijke werkgever, die hem overweegt terug te halen. Dat meldt The Telegraph.

Minteh werd afgelopen zomer door Newcastle United voor acht miljoen euro overgenomen van het Deense Odense BK. De rechteraanvaller tekende een contract tot medio 2028 bij de club, maar spelen voor the Magpies deed hij nog niet. Newcastle besloot hem direct te verhuren aan Feyenoord.

In Rotterdam-Zuid maakt de Gambiaan geregeld indruk. De pijlsnelle aanvaller kwam tot op heden tot drie goals en twee assists in veertien wedstrijden. Ondanks de forse concurrentie in de voorhoede verschijnt hij regelmatig in de startopstelling van trainer Arne Slot. Zo kreeg hij afgelopen dinsdag in de Champions League-ontmoeting met Atlético Madrid (1-3 nederlaag) vrij verrassend de voorkeur boven Ramiz Zerrouki.

The Telegraph schrijft dat Newcastle zich steeds meer begint te buigen over de aankomende winterse transferperiode. Veel heeft de club niet te besteden wegens beperkende financiële regels, waardoor Minteh een aantrekkelijke optie is geworden voor de clubleiding en manager Eddie Howe.

De mogelijkheid om Minteh terug te halen werd eerder al besproken door Howe op een persconferentie. “We kijken naar alle spelers die we uitlenen", vertelde hij drie weken geleden. "We kijken of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons. Als het goed is voor hun carrière, dan kijken we zeker naar wat we kunnen doen.”

Howe ging vervolgens verder in op de uitleenperiode van de buitenspeler. “Het is een productieve periode. Hij heeft doelpunten gemaakt in een goed draaiend elftal. Hij heeft zeker talent, al is de Premier League anders dan alle andere competities ter wereld.”

Vervanger Tonali

De grootste prioriteit bij Newcastle ligt bij het vinden van een vervanger van Sandro Tonali, die in oktober voor tien maanden werd geschorst wegens illegale gokpraktijken. Manchester City-middenvelder Kalvin Phillips, die amper aan spelen toekomt in het Etihad Stadium, wordt nadrukkelijk genoemd als een potentiële versterking.