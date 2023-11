Moet Feyenoord vrezen voor winters vertrek? ‘Kijken zeker wat we kunnen doen'

Vrijdag, 10 november 2023

Newcastle United-manager Eddie Howe heeft op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Bournemouth gesproken over Yankuba Minteh. De Gambiaan komt momenteel tot aan het eind van het seizoen op huurbasis uit voor Feyenoord, maar kan eerder teruggehaald worden door verhuurder Newcastle.

Minteh kampt momenteel met een spierblessure. Hij liep deze drie weken geleden op in het thuisduel met Vitesse (4-0 winst). Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Rotterdammers.

Minteh was deze week in Engeland om door Newcastle testen uit te laten voeren. “Laten we even afwachten hoe ernstig zijn blessure is, daarna kunnen we een beslissing over hem maken”, zei Howe op het persmoment vrijdag.

“We kijken naar alle spelers die we uitlenen. We kijken of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons. Als het goed is voor hun carrière, dan kijken we zeker naar wat we kunnen doen.”

Howe gaat vervolgens verder in op de uitleenperiode van de pijlsnelle buitenspeler. “Het is een productieve periode. Hij heeft doelpunten gemaakt in een goed draaiend elftal. Hij heeft zeker talent, al is de Premier League anders dan alle andere competities ter wereld.”

Minteh werd afgelopen zomer voor acht miljoen euro door Newcastle overgenomen van Odense BK. Voor hij een duel had gespeeld voor the Magpies werd hij al uitgeleend aan Feyenoord.

In De Kuip maakt de pas negentienjarige buitenspeler tot dusver een prima indruk. In de Eredivisie kwam hij negen keer in actie namens Feyenoord. Hierin wist hij drie keer het net te vinden en was hij een keer verantwoordelijk voor een assist.