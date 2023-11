‘Newcastle denkt aan Oranje-international om gemis Tonali op te vangen’

Vrijdag, 3 november 2023

Newcastle United ziet in Teun Koopmeiners een mogelijke vervanger van Sandro Tonali, zo meldt het Italiaanse Tuttosport. De Italiaanse middenvelder is voor tien maanden geschorst naar aanleiding van een uitgebreid gokschandaal, waardoor the Magpies op zoek zijn naar een nieuwe controleur. Atalanta, de huidige club van Koopmeiners, heeft een behoorlijk hoog prijskaartje om de nek van zijn speler gehangen.

Volgens de sportkrant aast Newcastle op een deal in de winterse transferperiode.

Afgevaardigden van de club zouden al in Bergamo geweest zijn om over een deal te praten.

Naar verluidt verlangt Atalanta een bedrag van zeventig miljoen euro om de 25-jarige Koopmeiners van de hand te doen. Daarmee zou hij de op een-na-duurste uitgaande transfer van de club ooit zijn. Alleen Rasmus Højlund vertrok voor een groter bedrag, toen hij afgelopen zomer voor 75 miljoen euro de overstap naar Manchester United maakte.

Het gerenommeerde Transfermarkt.nl schat de transferwaarde van Koopmeiners in op 35 miljoen euro. Of de Oranje-international zelf interesse heeft in een avontuur in de Premier League is niet bekend.

Afgelopen zomer werd de voormalig AZ-aanvoerder ook al gelinkt aan een overstap naar Napoli en Juventus. Destijds werd gesproken over bedragen tussen de dertig en veertig miljoen euro, maar een deal kwam niet van de grond.

Atalanta nam Koopmeiners in de zomer van 2021 over van AZ. De Alkmaarders konden door de verkoop van hun aanvoerder zo'n veertien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening.

Schorsing Tonali

Tonali komt de komende tien maanden niet meer in actie. De 23-jarige middenvelder kan vanwege zijn illegale gokpraktijken een streep zetten door de rest van het seizoen. Hoewel Tonali zal balen van zijn schorsing, komt de controleur uit Lodi nog tamelijk goed weg. In eerste instantie repte men in zijn geboorteland over een schorsing van drie à vier jaar, maar omdat Tonali medewerking verleende aan het onderzoek komt een jarenlange schorsing te vervallen.