Neuer is aanvoerdersband Duitsland kwijt en moet ook vrezen voor basisplek

Woensdag, 18 oktober 2023 om 17:36 ‚ÄĘ Sam Vreeswijk ‚ÄĘ Laatste update: 18:06

Manuel Neuer is niet langer de aanvoerder van het Duitse elftal. Dat bevestigde bondscoach Julian Nagelsmann dinsdag tegenover BILD. De 37-jarige doelman stond sinds eind vorig jaar al niet meer onder de lat, als gevolg van een gebroken onderbeen. Hij lijkt op korte termijn zijn rentree te kunnen maken, maar hoeft bij Duitsland niet meer op de aanvoerdersband te rekenen. Sterker nog: ook zijn basisplaats zou hij wel eens kwijt kunnen zijn.

Afgelopen nacht speelde Duitsland een oefenwedstrijd tegen Mexico (2-2). In aanloop naar die interland nam Nagelsmann telefonisch contact op met Neuer, om hem te vertellen dat hij niet langer de aanvoerder is van die Mannschaft.

‚ÄúIk heb hem inderdaad telefonisch gesproken‚ÄĚ, aldus de bondscoach. ‚ÄúHij reageerde begripvol. Het is een professional.‚ÄĚ Sinds september 2014 droeg Neuer bijna elke interland die hij meespeelde de aanvoerdersband.

In de afgelopen vijf interlands was Ilkay G√ľndogan de aanvoerder van Duitsland, en voorlopig lijkt hij dat te mogen blijven doen. Afgelopen weekend was de middenvelder tegen de Verenigde Staten (1-3 zege) nog trefzeker.

Neuer brak afgelopen december zijn onderbeen, tijdens wintersport. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, maar drie weken geleden maakte hij wel zijn rentree op het trainingsveld. Het lijkt daardoor niet lang te duren voordat Neuer ook weer wedstrijden kan keepen.

Of hij ook nog voor Duitsland in actie gaat komen, is nog maar de vraag. Volgens BILD is het namelijk niet meer vanzelfsprekend dat de 117-voudig international elke interland onder de lat staat, nu hij geen aanvoerder meer is.

‚ÄúMarc-Andr√© ter Stegen is momenteel de nummer √©√©n. Neuer zal een van de uitdagers worden als hij weer hersteld is. Hij zou tijdens de interlandperiode in november weer bij de selectie van Duitsland kunnen zitten, maar voorlopig moet hij dan waarschijnlijk genoegen nemen met een plek op de bank‚ÄĚ, aldus de Duitse krant.