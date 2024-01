Neemt PSV zaterdag sportieve wraak na een week vol teleurstellingen?

PSV heeft een tegenvallende week achter de rug. Tegen FC Utrecht (1-1) kwam een einde aan de reeks van zeventien opeenvolgende zeges in de Eredivisie. Enkele dagen later werden de Eindhovenaren in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Feyenoord (1-0). Tijd dus om revanche te nemen.

Die kans op revanche is er deze zaterdag al voor het elftal van trainer Peter Bosz. Almere City FC komt namelijk op bezoek in het Philips Stadion. De lijstaanvoerder uit Eindhoven won eerder dit seizoen met 0-4 van de promovendus uit Flevoland. De ontmoeting tussen PSV en Almere begint zaterdag om 18:45 uur.

