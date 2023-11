Nederlandse kranten lyrisch na zege PSV: ‘Deze 3 spelers zijn voltreffers'

Donderdag, 9 november 2023 om 09:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:20

De Nederlandse ochtendkranten zijn lovend over PSV na de cruciale en zwaarbevochten zege op RC Lens van woensdagavond in de Champions League. Luuk de Jong bezorgde de Eindhovenaren met een rake kopbal vroeg in het duel de tweede plek in Groep B. Naast de aanvoerder van PSV, oogst ook Jerdy Schouten veel lof.

“Verlost van een vloek”, kopt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De journalist refereert aan een negatieve reeks van zeventien duels zonder zege in het hoofdtoernooi van de Champions League waar PSV woensdag een einde aan heeft gemaakt. Kapteijns is begrijpelijkerwijs lovend over De Jong, die zijn achtste doelpunt in het miljardenbal namens de Eindhovenaren maakte en daarmee nu gedeeld koploper is met Ruud van Nistelrooij.

“Het was treffend dat uitgerekend Luuk de Jong tegen RC Lens de aanzet gaf tot de belangrijke zege door de score te openen voor PSV, want dat deed de spits in 2015 ook tegen CSKA Moskou. De spits is acht jaar later op 33-jarige leeftijd nog ongelofelijk belangrijk voor PSV en is na zijn periode in Spanje bij Sevilla en FC Barcelona nog bedrevener geworden in het meevoetballen. En zijn kopkracht blijft een immens wapen.”

Kapteijns deelt eveneens complimenten uit aan Schouten en André Ramalho. “De verdediging met een sterke Andre Ramalho bleef goed overeind en op het middenveld was Jerdy Schouten de grote uitblinker. Schouten pikte voortdurend de bal op als er Frans gevaar dreigde en was ook zeer zuiver aan de bal.”

Door de zege op Lens heeft PSV in Groep B alles in eigen hand.

Dat de ploeg van trainer Peter Bosz door de zege op Lens weer leeft en alles nu in eigen hand heeft, is de conclusie van Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad.

“Als er een gouden bal voor de beste kopper ter wereld zou bestaan, had Luuk de Jong in zijn carrière ongetwijfeld weleens een extra trofee toegevoegd aan zijn prijzenkast”, schrijft Elfrink, die ‘de andere dertigers' Harry Kane en Olivier Giroud als meer dan geduchte concurrenten noemt.

Volgens de journalist zijn Sergiño Dest, Hirving Lozano en vooral Jerdy Schouten absolute voltreffers van technisch directeur Earnest Stewart. “Met name Schouten blijft maar verrassen en was in de Eredivisie al zo vaak de kurk waarop PSV kon drijven.”

“In de eerdere internationale duels van PSV bleef hij ook overeind, maar kon de nieuweling zijn club nog niet naar een hoger niveau tillen”, vervolgt Elfrink. “Woensdagavond was Schouten opnieuw een verademing bij PSV, dat heel lang niet zo'n betrouwbare speler in de gelederen heeft gehad. Bijna alles wat hij raakt, is in balbezit zeer waardevol en daarnaast loopt hij bij tegenstoten soms een gat dicht waarmee de tegenstander niet zijn voordeel kan doen. Schouten bezorgt PSV volwassenheid, zoveel is duidelijk.”

Steven Verseput van NRC Handelsblad roemt de veelzijdigheid van PSV tegen Lens. Waar Hirving Lozano indruk maakt met zijn flitsen, doet Johan Bakayoko dat volgens hem met zijn dribbels, Luuk de Jong met zijn kopkracht, Joey Veerman met zijn passing, Schouten met zijn rust en Jordan Teze met diens gevaarlijke voorzetten.

Ook Verseput pikt Schouten eruit als grootste uitblinker en zoomt in op één specifiek moment. “Het publiek veert op, kort na rust. In een wedstrijd waarin ze weinig verwend worden met hoogstandjes, geeft Schouten ze er eentje. Met een heerlijke technische actie speelt hij in één keer twee spelers uit, om direct daarna het spel te verleggen naar de linkerflank. Het illustreert het vertrouwen bij Schouten, misschien wel de belangrijkste zomeraankoop van PSV.”