Nederlandse doelman valt kort voor rust uit bij Brighton & Hove Albion - Brentford

Mark Flekken is vrijdagavond geblesseerd afgehaakt tijdens de uitwedstrijd van Brentford tegen Brighton & Hove Albion. De Nederlandse doelman liep de kwetsuur op toen hij zijn been strekt om een redding te maken. Beide ploegen gaan met een 0-0 tussenstand aan de thee in het Amex Stadium in Brighton.

Flekken hield Brighton-middenvelder Matt O'Riley na 25 minuten spelen van scoren af met een uitstekende redding. In de slotfase ging het echter mis voor de doelman toen hij redding bracht voor de bezoekers uit West-Londen.

De Nederlander ging met een van pijn vertrokken gezicht op de grond zitten. Flekken werd nog wel behandeld door de medische staf van Brentford, maar moest uiteindelijk de aftocht blazen aan de Engelse zuidkust.

Vanwege het voortijdig afhaken van Flekken maakt reservedoelman Hákon Valdimarsson zijn debuut in de Premier League. Aan de 23-jarige IJslander de taak om zijn doel schoon te houden tegen Brighton, waar Bart Verbruggen onder de lat staat.

Flekken was vrijdagavond bezig aan zijn achttiende wedstrijd van het seizoen in de Premier League. In die reeks moest de geboren Limburger 32 keer de gang naar het net maken. Brentford bezet de elfde plaats in Engeland, twee punten achter nummer tien Brighton.

De 31-jarige Flekken, achtvoudig international van het Nederlands elftal, staat in totaal op 57 optredens voor Brentford. Acht keer wist de 1.93 meter lange keeper de nul te houden voor the Bees.