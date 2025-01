Nederlands talent (18) zit na maanden zonder speeltijd plotseling op de bank bij Everton in de Premier League

Nederlander Martin Sherif maakte woensdagavond voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Everton in de Premier League. Na maanden geen wedstrijd te hebben gespeeld zat de achttienjarige spits op Goodison Park plotseling op de bank tegen Aston Villa (0-1 nederlaag).

De aanwezigheid van Sherif was behoorlijk verrassend te noemen, daar de spits op 30 september 2024 voor het laatst minuten maakte in het beloftenelftal. Sherif kwam dit seizoen überhaupt pas zes keer in actie namens Everton Onder 21.

Nieuwbakken manager David Moyes nam Sherif woensdag op in zijn wedstrijdselectie voor het thuisduel met Aston Villa. De Nederlander, die tussen 2016 en 2018 in de jeugdopleiding van Almere City speelde, zat negentig minuten op de bank.

Mogelijk heeft Sherif een goede indruk achtergelaten tijdens de eerste weken van Moyes bij Everton. Onder de ontslagen manager Sean Dyche zat de spits eenmalig bij de wedstrijdselectie van the Toffees. Tijdens het verloren thuisduel met Southampton in de EFL Cup zat Sherif halverwege september negentig minuten op de bank.

Sherif speelt al sinds 2019 in de jeugdopleiding van Everton en staat in Liverpool te boek als een van de grootste aanvallende talenten van de club. De linkspoot speelde in 2023 vier jeugdinterlands namens Nederland Onder 17.

Met name in Everton Onder 18 wist Sherif uitstekende cijfers te noteren. In 53 wedstrijden was de goaltjesdief goed voor 24 doelpunten en 8 assists.

Namens Everton Onder 23 wist Sherif nog niet veel doelpunten te produceren. In het hoogste beloftenelftal, dat uitkomt in de Premier League 2, staat de teller op drie doelpunten in zestien wedstrijden.