4 Nederlanders op prestigieuze lijst van 50 grootste talenten; Hato het hoogst

Overal ter wereld lopen grote talenten rond die uiteindelijk zullen worden opgepikt door Europese topclubs als Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United en Paris Saint-Germain. GOAL heeft de vijftig grootste talenten gerangschikt in NXGN 2024. Voetbalzone zet de top tien, en de vier Nederlanders die lijst hebben gehaald, in de spotlights.

45. Julian Rijkhoff (Ajax)

Ajax staat bekend om de ontwikkeling van technisch begaafde middenvelders en defensieve talenten, maar echte doelpuntenmachines breken er nauwelijks door. Julian Rijkhoff kan deze trend weleens doorbreken.

De aanvaller verliet Ajax in januari 2021 om bij Borussia Dortmund voor zijn kans te gaan. In de jeugdopleiding van de Amsterdammers stond hij bekend als een makkelijk scorende spits en in Duitsland hield hij deze reputatie met 65 doelpunten in 79 jeugdwedstrijden vast. Uitzicht op speeltijd in het eerste elftal had hij bij BVB niet. Daarom keerde hij begin 2024 terug naar Ajax en die overstap pakt vooralsnog goed uit. De negentienjarige spits mocht al vijf keer invallen in de hoofdmacht en hoopt komend seizoen op nog meer speeltijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

34. Isaac Babadi (PSV)

PSV is hard op weg om ongeslagen kampioen van Nederland te worden. Buiten het veld was de grootste prestatie zonder twijfel het langer aan boord houden van Isaac Babadi, die met zijn spel inmiddels de aandacht had getrokken van Europese topclubs als AC Milan en Atlético Madrid. Niet heel vreemd, want Babadi is qua balbehandeling van de buitencategorie. Hij beschikt over enorm veel technische klasse, hetgeen ook direct als zijn grootste kwaliteit gezien wordt.

29. Dean Huijsen (Juventus, uitgeleend aan AS Roma)

“Waar het plafond van Dean Huijsen ligt? Die heeft hij niet, want hij heeft een spelintelligentie dat moeilijk aan te leren is aan een volwassen voetballer. Hij lijkt een ervaren dertigjarige verdediger.” Het zijn de woorden van Roma-trainer Daniele De Rossi, die diep onder de indruk is geraakt van de huurling van Juventus sinds hij het stokje van José Mourinho heeft overgenomen.

Huijsen wordt al lang gezien als een toekomstige sterkhouder van de verdediging van Juve en het achttienjarige talent heeft laten zien dat hij klaar is om op regelmatige basis wedstrijden in de Serie A te spelen. Hij nam recent ook een grote beslissing door de Spaanse nationaliteit aan te nemen. Hierdoor zal hij niet langer voor de jeugdelftallen van Oranje uitkomen. Door zijn gemaakte keuze lonkt komende zomer voor hem deelname aan de Olympische Spelen met Jong Spanje.

12. Jorrel Hato (Ajax)

Zelfs voor een club als Ajax, met een geschiedenis die zo rijk is aan het ontwikkelen van jonge spelers, was het bijzonder om te zien hoe Hato eerder dit seizoen op zeventienjarige leeftijd als aanvoerder het veld betrad in de Europa League. Maar dat zegt alleen maar iets over de volwassenheid van het toptalent, dat in de belangstelling van heel wat Europese topclubs staat.

Hato is een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax in een bedroevend seizoen, waarin de negatieve records zich in een rap tempo opvolgen. De verdediger heeft zich in de basiself weten te nestelen en maakte zijn debuut voor het Nederland elftal. Hoewel Hato op fysiek vlak nog genoeg stappen kan maken, zorgt zijn spelinzicht en zelfvertrouwen aan de bal ervoor dat hij zich prima kan redden in zijn favoriete rol als centrale verdediger.

10. Leny Yoro (Lille OSC)

“Leny Yoro is buitengewoon. Nooit in mijn carrière ben ik zo'n volwassen jonge speler tegengekomen." Paulo Fonseca, de trainer van Lille die Yoro vorig seizoen liet debuteren, is lyrisch over zijn defensieve groeibriljant. De verwachting is dat de jeugdinternational van Frankrijk met zijn sterke optredens komende zomer een biedingsoorlog op gang gaat brengen.

De achttienjarige Yoro wordt vergeleken met Raphael Varane en William Saliba nadat hij op jonge leeftijd doorbrak in de Ligue 1. Voor een centrale verdediger is hij enorm sterk aan de bal. Het komt dan ook regelmatig voor dat de aanvallen van Lille bij Yoro beginnen. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool en Manchester United hebben allemaal al interesse in hem getoond. Yoro kan Lille weleens meer dan vijftig miljoen euro op gaan leveren als de transferwindow na dit seizoen opengaat.

9. Claudio Echeverri (Manchester City, uitgeleend aan River Plate)

Veel jonge Argentijnen zijn bezweken onder de druk wanneer zewerden genoemd, maar Claudio Echeverri lijkt zowel het talent als het karakter te hebben om die last te dragen. Europa's grootste clubs hebben het afgelopen jaar alles in het werk gesteld om zijn handtekening te bemachtigen, maar uiteindelijk was het Manchester City dat aan het langste eind trok.

The Citizens hebben minimaal 18,5 miljoen euro betaald om de achttienjarige vleugelaanvaller naar het Etihad Stadium te halen. Daarmee wisten ze grote concurrentie van Barcelona, PSG, Real Madrid en Juventus af te weren. Echeverri wordt dit kalenderjaar nog uitgeleend aan River Plate.

Echeverri kan als nummer 10 of op beide flanken uit de voeten. De Argentijn is watervlug en met zijn dribbels kan hij verdedigers nachtmerries bezorgen. Het toptalent heeft ook al bewezen een neusje voor de goal te hebben. Zo was hij vorig jaar tijdens het WK Onder 17 goed voor een hattrick tegen de leeftijdsgenoten van Brazilië. Echeverri trainde voorafgaand aan het toernooi samen met Messi en de rest van de nationale ploeg van Argentinië. Als hij op dezelfde voet doorgaat, zal het niet lang duren voordat de tiener opnieuw op de radar van bondscoach Lionel Scaloni verschijnt.

8. Kenan Yildiz (Juventus)

Weinig tieners kunnen beweren dat ze na hun wedstrijden regelmatig telefoontjes krijgen van Alessandro Del Piero, maar Kenan Yildiz is geen gewone tiener. De aanvaller brak rond de jaarwisseling door in het eerste elftal van Juventus en heeft al genoeg laten zien om aan te nemen dat hij in het komende decennium, net als Del Piero eerder, een van de steunpilaren vanwordt.

De achttienjarige aanvallende middenvelder snijdt regelmatig naar hartenlust door de verdediging van de tegenstander en heeft veel van Del Piero in zijn spel. Hij besloot ook de doelpuntenviering van de legendarische oud-prof na te doen nadat hij zijn eerste doelpunt voor Juve in december 2023 had gemaakt. Yildiz kwam tegen Frosinone al vroeg tot scoren na een prachtige solo, waarbij hij met één passeerbeweging drie man in de luren wist te leggen.

Sindsdien is Yildiz nauwelijks meer buiten het elftal van trainer Massimiliano Allegri weg te denken. De Italianen wisten de groeibriljant in 2022 over te halen om bij Bayern München te vertrekken en hen te verkiezen boven Barcelona. Yildiz kan tijdens het komende EK weleens een sleutelspeler voor Turkije worden, nadat hij in november zijn eerste interlanddoelpunt maakte. Het was ook nog eens een bijzondere, namelijk de winnende tegen zijn geboorteland Duitsland.

7. Kobbie Mainoo (Manchester United)

Het vinden van betrouwbare centrale middenvelders is in het afgelopen decennium een van de vele problemen van Manchester United geweest. Het zorgde vaak voor heel wat ontevredenheid op Old Trafford, maar het lijkt erop dat er zich in Kobbie Mainoo eindelijk een speler heeft aangediend die in staat is om wedstrijden op het allerhoogste niveau naar zijn hand te zetten. De manier waarop het achttienjarige talent zich staande heeft weten te houden sinds hij eind 2023 doorbrak bij Erik ten Hag suggereert dat hij een grote toekomst heeft.

Mainoo is een product van Uniteds befaamde jeugdopleiding. Hij leek begin dit seizoen al op de deur te kloppen bij het eerste elftal, maar een blessure tijdens de voorbereiding zorgde ervoor dat hij drie maanden was uitgeschakeld. Na zijn rentree heeft Mainoo de hoge verwachtingen echter alsnog volledig weten waar te maken.

Mainoo's kalmte wanneer hij in balbezit is, is wat hem heeft gekenmerkt als een potentiële topspeler, terwijl zowel zijn passing als doelgerichtheid ook in het oog zijn gevallen. Zijn prestaties hebben er zelfs toe geleid dat er stemmen opgaan om hem te selecteren voor de nationale ploeg van Engeland en zelfs als hij het EK 2024 niet haalt, kan het niet lang meer duren voordat hij in aanmerking komt voor the Three Lions.

6. Vitor Roque (Barcelona)

Brazilië heeft sinds het stoppen van Ronaldo moeite gehad om een nieuwe centrumspits te vinden die onomstreden is, maar het lijkt erop dat demet Vitor Roque eindelijk een opvolger vanheeft gevonden. Dat komt deels door de gelijkenissen in hun speelstijlen en paden die zij hebben bewandeld. Het lijdt geen twijfel dat de negentienjarige aanvaller over alle kwaliteiten beschikt om een grote carrière te krijgen.

Net als Ronaldo doorliep Vitor de jeugdopleiding van Cruzeiro, maar kort nadat hij bij de tweedeklasser was doorgebroken in het eerste elftal, sloot hij zich aan bij Athletico Paranaense om zichzelf te testen op het hoogste niveau van Brazlië. De gok loonde: Vitor maakte in 2023 21 doelpunten in alle competities. Barcelona betaalde afgelopen zomer 35 miljoen euro voor de aanvaller en haalde hem in januari naar Catalonië.

Vitor is een snelle en directe spits en deelt zoals gezegd veel eigenschappen met Ronaldo. Hij heeft het instinct om op het juiste moment voor het doel te komen. Nu Robert Lewandowski er niet jonger op wordt, is het de verwachting dat Vitor op termijn de plek van de Pool in de punt van de Catalaanse aanval gaat innemen.

5. Arda Güler

Als het gaat om het contracteren van tienertalenten zijn er maar weinig clubs die dat op dit moment beter doen dan Real Madrid. Het was dan ook geen verrassing datde race om de Turkse groeibriljant Arda Güler in de zomer van 2023 won. De middenvelder werd ruim een jaar lang in verband gebracht met vrijwel elke Europese topclub en het was al snel duidelijk waarom.

Hij brak in 2021 als jeugdproduct door bij Fenerbahçe. Tegen het einde van het seizoen 2021/22 was hij de jongste doelpuntenmaker ooit van de club en werd hij vergeleken met teamgenoot Mesut Özil. Sommigen doopten hem zelfs om tot de Turkse Messi vanwege zijn dribbelkwaliteiten en passing in de meest kleine ruimtes.

Real legde minimaal twintig miljoen euro neer om Güler in te lijven. De Madrilenen hebben tot nu toe echter slechts een glimp kunnen opvangen van het potentieel van de negentienjarige creatieveling doordat Güler tijdens zijn eerste halfjaar vooral met blessures kwakkelde. Nu hij fit is, is het te hopen dat hij in de slotfase van het seizoen de nodige kansen van zijn trainer Carlo Ancelotti gaat krijgen.

4. Mathys Tel (Bayern München)

Het seizoen van Bayern München is op zijn zachtst gezegd niet volgens plan verlopen. Maar als er dan toch een groot positief punt genoemd moet worden, dan is het de ontwikkeling die Mathys Tel doormaakt. De achttienjarige spits is nog geen onbetwiste basisspeler, maar toch weet hij geregeld wedstrijden als invaller in het voordeel van Bayern te beslissen.

Tel was tijdens zijn eerste jaren in de jeugdopleiding van Stade Rennes nog een centrumverdediger, maar werd daar uiteindelijk omgeturnd tot aanvaller. Op zijn zestiende verbrak hij het record van Eduardo Camavinga door de jongste speler ooit van les Rouges et Noirs te worden. Hoewel hij slechts zeven keer in actie kwam voor Rennes, was dat genoeg om Bayern ervan te overtuigen om in de zomer van 2022 twintig miljoen euro voor hem neer te tellen.

Tel kan als vleugelaanvaller en als centrumspits uit de voeten. Zijn snelheid en dribbelvaardigheid hebben ervoor gezorgd dat hij wordt vergeleken met Kylian Mbappé, terwijl zijn feilloze afwerking juist doet denken aan Karim Benzema. Tel leidde Frankrijk Onder 17 in 2022 naar winst van het jeugd-EK en doordat veel aanvallend ingestelde internationals op leeftijd raken, kan hij op korte termijn in de voorhoede van les Bleus zomaar een koppel gaan vormen met Mbappé. Het moet een angstaanjagende gedachte zijn voor heel wat verdedigers.

3. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Nog slechts enkele maanden en dan is het tijdperk van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain (voorlopig) voorbij. De Franse topclub moet op zoek naar andere spelers die het publiek in het Parc des Princes op de banken krijgen. In Warren Zaïre-Emery hebben ze al een tiener die het gezicht van de club kan worden voor de komende tien jaar.

PSG heeft geen geweldige reputatie als het gaat om het geven van kansen aan talenten uit de eigen jeugdopleiding, maar nadat Zaïre-Emery op vijftienjarige leeftijd in 2021 naam voor zichzelf maakte in de UEFA Youth League, werd hij snel doorgeschoven naar het eerste elftal.

Zaïre-Emery is PSG's jongste debutant en doelpuntenmaker ooit. Onder Luis Enrique is hij in het huidige seizoen bijna een onbetwiste basisspeler geworden. Alleen Mbappé is op het moment belangrijker voor de Parijzenaren in hun jacht op nationale en Europese successen.

Zaïre-Emery is een echte box-to-box middenvelder met een uitstekende techniek en fysiek. Hij wist bondscoach Didier Deschamps in november te overtuigen om hem te laten debuteren in de nationale ploeg van Frankrijk. Dat vertrouwen werd door de tiener vervolgens dubbel en dwars terugbetaald, want na slechts zestien minuten had hij zijn eerste interlanddoelpunt tijdens een monsterzege op Gibraltar (14-0) te pakken.

2. Endrick (Palmeiras)

Sinds de doorbraak van Neymar bij Santos is er niet meer zoveel opwinding in Brazilië geweest dan nu het geval is rondom Endrick. De aanvaller wordt gezien als een superster in wording na zijn razendsnelle ontwikkeling in de afgelopen twee jaar. Real Madrid is het daar zeker mee eens, anders hadden ze in januari vorig jaar niet zijn ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro geactiveerd.

De zeventienjarige aanvaller verhuist pas in de zomer van 2024 naar Santiago Bernabéu, maar de opwinding onder de Madrilenen is voelbaar, zeker nadat ze zagen hoe Endrick Palmeiras eind 2023 naar de Braziliaanse landstitel schoot.

Endrick, de jongste speler in de clubgeschiedenis van Palmeiras, heeft in zijn korte carrière tot nu toe al vele verdedigers in de luren gelegd. Hij kan hen met speels gemak passeren en zijn feilloze afronding voor de goal betekent dat hij waarschijnlijk uiteindelijk als centrumspits eindigt.

De veelzijdige aanvaller is ook al twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië. Hij werd in november zelfs de jongste speler ooit sinds Ronaldo die een uitverkiezing kreeg voor de Seleção.

1. Lamine Yamal (FC Barcelona)

Lamine Yamal mag dan pas zestien jaar zijn. Binnen de muren van La Masía, de jeugdopleiding van Barcelona, wordt hij al langer gezien als supertalent. Voorzichtig durft men er uit te spreken dat zich eindelijk een waardige opvolger van Lionel Messi heeft aangediend. Het lijdt in ieder geval geen twijfel dat Barça met Yamal een speler heeft voortgebracht die uit kan groeien tot een absolute wereldster.

De lijst met records die Yamal al heeft gebroken is opmerkelijk; hij is de jongste speler die ooit voor Barcelona is uitgekomen, de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van zowel Barça als LaLiga, de jongste speler die ooit aan een Champions League-wedstrijd is begonnen en zowel de jongste speler als de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van het Spaanse nationale elftal.

Yamal speelt het liefst vanaf de rechterkant, zodat hij met zijn sterkere linkerbeen naar binnen kan kappen. Er is echt geloof dat hij de superster is waarrond een nieuw tijdperk van succes bij Barcelona kan worden gebouwd. Natuurlijk moeten de Catalanen voorzichtig zijn met Yamal, want de afgelopen jaren hebben ze te veel op tieners vertrouwd, wat tot vervelende blessures heeft geleid. Maar als Yamal op de juiste manier wordt begeleid, dan is er op dit moment nergens een tiener met meer potentie te vinden.

Bekijk hier de volledige top 50 van de NXGN 2024 voor mannen.

Bekijk hier de volledige top 25 van de NXGN 2024 voor vrouwen

*Alle talenten op deze lijsten zijn geboren na 1 januari 2005.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties