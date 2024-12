'Nederland zou prima zijn, maar daar zijn oudere profs vaak niet meer welkom'

Bryan Linssen weet nog niet waar hij zijn carrière zal vervolgen. De 34-jarige Limburger gaat komende maand vertrekken bij Urawa Red Diamonds, waardoor een terugkeer naar Nederland voor de hand ligt. Zijn gevorderde voetballeeftijd zorgt echter voor twijfels bij Linssen zelf.

Linssen ligt tot 31 januari 2025 vast bij Urawa en gaat er niet vanuit dat zijn contract bij de nummer dertien van de J1 League verlengd zal worden. "Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren”, stelt Linssen in gesprek met De Gelderlander.

"In Japan regelen ze contracten altijd op het laatste moment. Maar vanuit Urawa ligt er niets. Dat is dus voorbij. Ik wil graag in Europa aan de slag. Ik voel me nog fit als een kieviet. Maar dan moet er in Europa ook iets liggen. Iets leuks."

"Voor nu sluit ik geen enkele deur. Nederland zou prima zijn. Maar ja, in Nederland zijn oudere profs vaak niet meer welkom, hè. In andere landen speelt dat minder. Ik wacht af.”

Linssen, die in oktober 35 wordt, kreeg in januari 2024 de kans om in de Eredivisie terug te keren bij Vitesse. "Werd ik gevraagd. Voor een half jaar. Ik was gevleid. Maar na een uitgebreide analyse van de club en het team heb ik er met mijn management van afgezien."

"De club verkeerde in zo’n diepe crisis: Bryan Linssen zou dat in zijn eentje niet redden. Dat zou mij ook de afgrond in sleuren. Achteraf heb ik juist gehandeld. Vitesse was niet te redden. Ook niet door die aftrek van 18 punten.”

Transferjournalist Mounir Boualin meldde eerder deze maand dat Linssen afziet van een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor SC Cambuur en zijn oud-club VVV-Venlo achter het net vissen. Linssen hoopt op een terugkeer in de Eredivisie. Fortuna Sittard zou zijn naam besproken hebben, maar concreet lijkt de interesse van de Limburgers nog niet te zijn.