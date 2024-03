Nederland kan juichen na uitschakeling Porto: Eredivisie behoudt CL-plekken

De uitschakeling van FC Porto tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League betekent goed nieuws voor Nederland. De landskampioen en de nummer twee plaatsen zich in het seizoen 2025/26 opnieuw direct voor de groepsfase van de Champions League.

Nederland behoudt dus de twee directe Champions League-tickets. De Eredivisie staat momenteel zesde in de vijfjaarscyclus van de coëfficiëntenlijst die na dit seizoen eindigt.

Portugal heeft een achterstand van 5,818 punten op Nederland. Met enkel Sporting Portugal en Benfica nog actief in de achtste finales van de Europa League is Nederland niet meer door de Portguezen bij te halen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst van dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ticketverdeling Europees voetbal Eredivisie 2024/2025:

- Landskampioen - Groepsfase Champions League- Nummer twee - Groepsfase Champions League- Nummer drie - Derde voorronde Champions League- Nummer vier - Tweede voorronde Europa League- Nummer vijf tot en met acht - Play-offs voor de tweede voorronde Conference League- Bekerwinnaar - Groepsfase Europa League

Voor Nederland verandert er niks met de ticketverdeling ten opzichte van dit seizoen: opnieuw zijn twee Nederlandse clubs direct verzekert van de groepsfase van de Champions League. Deze jaargang hoefden PSV en Feyenoord zich niet te kwalificeren voor het miljardenbal.

Nieuw format

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Vanaf komend seizoen wordt de Champions League afgewerkt in een nieuw format. In de nieuwe opzet spelen de 36 deelnemende clubs niet langer in een vaste groep, maar treft iedereen acht verschillende deelnemers. De acht beste clubs plaatsen zich vervolgens voor de volgende ronde, de nummers 9 t/m 24 spelen play-offs om een plek bij de laatste zestien.