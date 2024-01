NEC nadert akkoord: Tavsan heeft transfer naar topcompetitie bijna te pakken

Jeugdinternational Elayis Tavsan gaat NEC verruilen voor Hellas Verona, zo meldt Voetbal International maandag. De 22-jarige Rotterdammer beschikt in Nijmegen over een aflopend contract, waardoor NEC hem moet laten gaan om toch nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek.

Volgens journalist Sander Janssen nadert NEC een akkoord met Hellas Verona, de nummer achttien van de Serie A. Tavsan tekende onlangs al een voorcontract over een zomerse transfer naar Italië, maar gaat hoogstwaarschijnlijk al deze maand de overstap maken.

NEC slaagde er niet in het aflopende contract van Tavsan te verlengen, waardoor het nu alsnog akkoord gaat met zijn vroegtijdige vertrek. Hoeveel hij de Nijmegenaren oplevert is vooralsnog onbekend, al weet VI te melden dat het bedrag lager ligt dan de in Italië genoemde 1 miljoen euro.

Dinsdag reist Tavsan af naar Verona, waar hij zijn medische keuring zal ondergaan. Bij de Italiaanse laagvlieger wordt de linkspoot de opvolger van Cyril Ngonge. Laatstgenoemde, die in Nederland voor Jong PSV, RKC Waalwijk en FC Groningen speelde, werd onlangs verkocht aan Napoli. Hellas Verona hoopt naast Tavsan ook Fortuna Sittard-aanvaller Tijjani Noslin aan te trekken.

Tavsan speelde sinds de zomer van 2020 voor NEC, dat destijds 200.000 euro betaalde om hem los te weken bij Sparta Rotterdam. Sindsdien kwam hij 118 keer in actie namens de Nijmegenaren, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 17 assists. De tienvoudig international van Jong Oranje lijkt voor het eerst in zijn carrière in het buitenland aan de slag te gaan.

Dit seizoen kon Tavsan niet altijd rekenen op een basisplaats onder trainer Rogier Meijer. Na de winterstop kwam de vleugelspits niet meer in acties namens NEC, daar hij zich wegens transferperikelen niet meer volledig kon focussen op de nummer zeven van de Eredivisie.

Tavsan en Noslin worden bij Hellas Verona onderdeel van een klein Nederlandse enclave. Naast Amsterdammer Jayden Braaf staat ook verdediger Diogo Coppola onder contract in Stadio Marcantonio Bentegodi. De jeugdinternational van Italië lijkt zich ondanks zijn Nederlandse roots te focussen op een interlandcarriere met Gli Azzurri.

