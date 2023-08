NEC boekt eindelijk weer eens een zege bij debuut van Bas Dost

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 20:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:14

NEC heeft zijn eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 25 februari geboekt. In het Goffertstadion waren de Nijmegenaren zaterdagavond met 3-0 te sterk voor RKC Waalwijk. Magnus Mattsson scoorde twee keer, waarna Rober González voor de eindstand zorgde. Door de zege klimt NEC voorlopig naar de twaalfde plek in de Eredivisie. RKC, dat zaterdag zijn 83ste verjaardag vierde, staat laatste met nul punten.

NEC trad aan met drie andere basisspelers dan vorige week tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag). Bart van Rooij en Lasse Schöne, beiden geblesseerd, werden vervangen door respectievelijk Brayann Pereira en Mees Hoedemakers, terwijl Mathias Ross de voorkeur kreeg boven Youri Baas. Bas Dost, die afgelopen week werd vastgelegd, begon op de bank. Aan de kant van RKC begon Jeffrey Bruma op de plek van de geblesseerde Dario Van den Buijs. Michiel Kramer, die afgelopen week in opspraak raakte na zijn manier van juichen tegen AZ (1-3 nederlaag), stond gewoon in de spits.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Kramer, die van dichtbij een lage voorzet moest binnentikken. Jasper Cillessen bracht op de doellijn echter knap redding. Na twintig minuten werd ook NEC dreigend, via Koki Ogawa, die rakelings over schoot. Enkele minuten later was het wél raak voor de Nijmegenaren. Na goed voorwerk van Sontje Hansen gaf Calvin Verdonk laag voor, waarna Mattsson de bal binnen kon tikken: 1-0. In het restant van het eerste bedrijf was RKC nog twee keer dreigend, maar Zakaria Bakkali schoot de bal beide keren net naast.

Na de rust was opnieuw RKC voor het eerst gevaarlijk. Deze keer kreeg David Min de kans, maar hij kopte op de lat. Daarna creëerden beide ploegen lange tijd geen grote kansen. Vlak voor tijd werd het duel weer wat leuker, en vooral NEC was daarbij gevaarlijk. Met de ingevallen Dost inmiddels binnen de lijnen was Mattsson dicht bij de 2-0 na een fout van Shawn Adewoye, maar Etienne Vaessen bracht redding. Enkele minuten later moest Vaessen opnieuw in actie komen bij een schot van Mattsson. Dat deed hij succesvol, maar op de rebound van diezelfde Deen had de goalie geen antwoord: 2-0. In de blessuretijd zorgde invaller González met een fraai stiftje ook nog voor de 3-0.