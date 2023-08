Nathan Aké verlost van concurrent; man van 65 miljoen lijkt te vertrekken

Woensdag, 16 augustus 2023 om 10:01 • Lars Capiau • Laatste update: 10:44

Manchester City heeft een bod van Al-Nassr op Aymeric Laporte geaccepteerd, zo meldt David Ornstein van The Athletic. De Spaans-Franse centrumverdediger moet zelf nog wel een persoonlijk akkoord bereiken met de Saudische club, maar zou openstaan voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Laporte komt in Manchester weinig aan spelen toe en kwam afgelopen seizoen maar twaalf keer in actie in de Premier League. Met de komst van Josko Gvardiol slinkt zijn perspectief op speeltijd nog verder. Nathan Aké ziet een collega-verdediger daarmee dus vertrekken. Afgelopen vrijdag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Burnley vormde de Nederlander samen met Rico Lewis, Manuel Akanji en Kyle Walker de verdediger, terwijl de geblesseerde John Stones vanaf de tribune toekeek. Laporte viel tien minuten voor tijd in.

Ook Arsenal zou na de blessure van Jurriën Timber interesse hebben getoond in Laporte. The Citizens zouden na de successen van Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko in Londen echter niet happig zijn om weer een overbodig geraakte City-speler aan een titelconcurrent te verkopen. Omdat de clubleiding de Spanjaard wel graag van de hand doet, biedt Al-Nassr de perfecte uitkomst voor de club uit Manchester.

Bij Al-Nassr zou Laporte na Cristiano Ronaldo, Sadio Mané en Alex Telles de volgende ex-Premier League voetballer worden. De club uit Riyadh legde daarnaast Marcelo Brozovic en Seko Fofana vast, waar het ook verregaande interesse in Luis Alberto van Lazio heeft. Laporte maakte in 2018 de overstap van Athletic Bilbao naar Manchester City. Met de transfersom was toentertijd 65 miljoen euro gemoeid.