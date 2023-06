Nathan Aké, Tyrell Malacia en Wout Weghorst op de bank in de FA Cup-finale

Zaterdag, 3 juni 2023 om 15:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:28

Erik ten Hag en Josep Guardiola hebben de opstellingen van hun respectievelijke teams voor de FA Cup-finale bekendgemaakt. Tyrell Malacia en Wout Weghorst zitten op de bank bij Manchester United, dat Antony, Anthony Martial en Marcel Sabitzer moet missen wegens blessures. Nathan Aké, die pas net hersteld is van een hamstringblessure, heeft de wedstrijdselectie van Manchester City gehaald en kan eventueel invallen. De wedstrijd op Wembley begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport Select.

Het doel van United wordt verdedigd door David De Gea. Ten Hag kiest er dit seizoen, in tegenstelling tot Guardiola, niet voor om een andere keeper te kiezen in het bekertoernooi. De Spaanse sluitpost ziet de verdediging voor hem bestaan uit Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Victor Lindelöf en Luke Shaw. Malacia moet het daarom doen met een plek op de bank. Ook op het middenveld, dat bestaat uit Casemiro, Christian Eriksen en Fred, zijn geen verrassingen te ontdekken. Bruno Fernandes, die op papier op de rechtsbuitenpositie staat geposteerd, moet samen met Marcus Rashford en Jadon Sancho voor de doelpunten gaan zorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan de kant van City staat Stefan Ortega onder de lat. Guardiola koos dit hele seizoen al om de Duitser te laten keepen in de FA Cup-duels, en dat is in de finale dus niet anders. Ederson begint daardoor op de bank. Verder is de opstelling van the Citizens weinig verrassend te noemen: Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias en Manuel Akanji vormen de achterhoede, terwijl Rodri, Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne op het middenveld staan. De voorhoede wordt gevormd door Bernardo Silva, Jack Grealish en Erling Braut Haaland.

Met de Engelse landstitel reeds op zak heeft City één van de drie gewenste prijzen binnen. Om kans te blijven houden op een historische Treble moet zaterdag de FA Cup gewonnen wonnen. Uitgerekend Man United, het enige Engelse team dat de Treble wist te winnen, moet dan verslagen zien te worden. Guardiola zag zijn ploeg eerder dit seizoen met 6-3 winnen en 2-1 verliezen van United. Geen onbelangrijk feitje: City won al zijn nationale finales onder Guardiola. De Catalaan heeft de beschikking over een fitte selectie, al was het nog de vraag welke elf hij aan de aftrap zou laten verschijnen met het oog op de Champions League-finale over precies een week. Wel was al bekend dat Stefan Ortega onder de lat zou staan.

United weet sinds enige tijd dat het volgend seizoen de Champions League ingaat, waardoor het woensdag zonder druk speelde tijdens de thuiswedstrijd tegen Fulham (2-1). United won eerder dit seizoen op Wembley de EFL Cup en staat voor een mogelijke unicum: nog nooit won United beide nationale bekertoernooien in hetzelfde seizoen. United won de FA Cup tot op heden twaalf keer en is daarmee twee eindzeges verwijderd van recordhouder Arsenal. In de laatste achttien jaar won United het toonaangevende bekertoernooi van Engeland echter slechts eenmaal. Ten Hag kan niet beschikken over Lisandro Martínez, Marcel Sabitzer, Donny van de Beek en Martial, terwijl ook Antony niet helemaal fit is.

Opstelling Manchester City: Ortega Moreno; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fred; Fernandes, Rashford, Sancho