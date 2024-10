Napoli onderstreept titelambities met zege en wacht resultaat van kraker Inter - Juventus rustig af

Napoli zal ook na afloop van de negende speelronde de koploper in de Serie A zijn. De ploeg van trainer Antonio Conte had het zaterdag in het eigen Stadio Diego Armando Maradona lastig met Lecce, dat door een treffer twintig minuten voor tijd van Giovanni Di Lorenzo toch het hoofd moest buigen: 1-0. Napoli heeft nu vijf punten meer dan naaste achtervolger Inter. De Milanezen nemen het zondag in eigen huis op tegen Juventus, dat weer één punt minder heeft dan Inter.

Bij Napoli waren er basisplaatsen voor voormalig Eredivisionisten Cyril Ngonge en David Neres. De vleugelspelers vormden de voorhoede met spits Romelu Lukaku, die in zijn rug gesteund werd door onder meer de Schotten Scott McTominay en Billy Gilmour. Kvicha Kvaratskhelia begon op de bank, terwijl voormalig Ajacied Stanislav Lobotka ontbrak wegens een blessure.

Napoli had het in het begin lastig met Lecce, dat goed georganiseerd stond en Napoli vrij ver van zich af wist te houden. Halverwege de eerste helft leek Napoli alsnog de score te openen, toen Di Lorenzo na een lange aanval op aangeven van Matías Olivera binnen leek te schieten. I Partenopei vierden het feestje al, waar uiteindelijk een streep doorheen ging wegens buitenspel.

De afgekeurde treffer deed Napoli verder naar voren trekken, en na een fraaie voorzet van Neres leek McTominay vrij in te kunnen koppen. De Schot stelde teleur met een poging die ruim over het doel van goalie Wladimiro Falcone vloog. Het eerste echte gevaar van de bezoekers kwam uit een scherpe counter. Nikola Krstovic zag een zee aan ruimte voor zich en legde af op Federico Baschirotto, wiens inzet door Olivera niet meer dan een hoekschop opleverde.

De kansen bleven schaars in de eerste helft. Lameck Banda leek een gevaarlijk schot te kunnen lossen, maar zijn inzet kwam niet voorbij de verdedigingslinie van Napoli. Aan de andere kant kwam het laatste gevaar voor rust van de kant van Ngonge. De Belg loste een vlammend schot, waar Falcone nipt een handje tegenaan kon krijgen.

Een diepe voorzet van Neres leidde het eerste dreigende moment na rust in. De ex-Ajacied bereikte het hoofd van Alessandro Buongiorno, die terugkopte op Lukaku. De zomeraanwinst van Napoli leek vrij simpel binnen te kunnen werken, maar leunde te ver naar achteren en schoot derhalve hoog over. In een poging wat te forceren besloot trainer Antonio Conte Matteo Politano in te brengen voor Ngonge.

Diezelfde Politano claimde recht te hebben op een strafschop, toen hij bij een kopduel hardhandig naar de grond werd gewerkt door Lameck Banda. Arbiter Paride Tremolada zag echter geen overtreding in de actie van de Zambiaanse Lecce-aanvaller. Banda zag zijn voorzet even later bijna in eigen doel gekopt worden door Buongiorno, die tot zijn opluchting zag dat de bal over het doel van teamgenoot Alex Meret belandde.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak voor Napoli. Politano slingerde een hoekschop op het hoofd van McTominay, wiens kopbal gekeerd werd door Falcone. De goalie had echter geen antwoord op de rebound van Di Lorenzo, die in twee instanties raak tikte: 1-0. Lecce gaf zich niet gewonnen, meldde zich regelmatig in de zestien van Napoli, maar een resultaat zat er niet in voor de ploeg van trainer Luca Gotti.