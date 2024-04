Napoli lijdt tiende nederlaag in Serie A en dreigt Europees voetbal mis te lopen

Napoli kent een seizoen om bijzonder snel te vergeten. De vrijwel onverslaanbare landskampioen van vorig jaar verloor zaterdag bij laagvlieger Empoli (1-0) en leed zo alweer zijn tiende nederlaag van het seizoen in de Serie A. Napoli blijft steken op plek acht en staat nu drie punten achter Lazio, dat zesde staat. Atalanta staat twee punten boven Napoli, maar heeft nog twee duels tegoed.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Napoli kende een dramatische start bij Empoli, dat al in de vierde minuut op voorsprong kwam. Alberto Cerri werd vogelvrij gevonden in de zestien en kopte overtuigend raak: 1-0. Napoli had nog vrijwel de gehele wedstrijd om minimaal één treffer te maken, maar slaagde daar niet in. Met name Kvicha Kvaratskhelia kwam meermaals dichtbij. Het ontbrak de Georgiër echter aan het benodigde geluk.

Napoli werd vorig seizoen met enorme overtuiging kampioen van Italië. Na het vertrek van succestrainer Luciano Spalletti is het deze jaargang beduidend minder. In de Champions League overleefden i Partenopei de groepsfase, maar was de achtste finale het eindstation toen FC Barcelona te sterk bleek. Ook in de Coppa Italia werd Napoli vroegtijdig uitgeschakeld.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties